Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού

Η δίκη για την υπόθαλψη εγκληματία διεκόπη για τις 20 Μαΐου, με έντονες αντιδράσεις από τον πατέρα του θύματος που ζητά δικαιοσύνη για την ανθρωποκτονία.

Σήμερα, Τρίτη (27/04), μετά τις 10:00, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του γιου του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. θα περάσει το κατώφλι του ναυτοδικείου και θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απολογηθεί για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, στο πάρκο Ασυρμάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, θα καταθέσει υπόμνημα και θα ισχυριστεί ότι μαχαίρωσε το θύμα ύστερα από συμπλοκή και ότι δεν γνώριζε πως το είχε πλήξει στην καρδιά. Μάλιστα θα αναφέρει ότι το ραντεβού το ζήτησε το θύμα και όχι ο ίδιος. Όπως αναμένεται να πει, ήξερε ότι τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει. Θα υποστηρίξει επίσης ότι πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωή. Παράλληλα θα διαψεύσει ότι το όχημα με το οποίο μετέβη στο σημείο ήταν ενοικιασμένο, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες αυτό φέρεται να ήταν νοικιασμένο. Θα ισχυριστεί ακόμη ότι ο φίλος του τον συνόδευσε, αλλά δεν γνώριζε τίποτα για τις προθέσεις ή την πράξη του. Το βράδυ της ίδιας ημέρας έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου. Βρισκόταν μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, όταν τον κάλεσε φίλος του και του είπε τι είχε συμβεί στο πάρκο Ασυρμάτου. Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε, θα το αποδώσει στον φόβο και τον πανικό.

Η έρευνα για το έγκλημα και οι μαρτυρίες

Η δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση. Όλα τα γεγονότα της νύχτας της περασμένης Τετάρτης, πριν και μετά το έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο, εξετάζονται προσεκτικά, με τον 20χρονο δράστη που έχει ομολογήσει να εγκαταλείπει τον τόπο του φονικού και να αποκαλύπτει σε τρεις φίλους του οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία όσα είχαν προηγηθεί.

H πρώην κοπέλα του μιλώντας στην τηλεόραση του Mega ανέφερε: «Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί».

Όπως λέει, δεν είχε ικανό τον 20χρονο να φτάσει στο έγκλημα. Όταν έμαθε τι είχε συμβεί, προσπαθούσε ανάστατη να διασταυρώσει στοιχεία και πληροφορίες.

«Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε ότι “εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μην με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει».

«Εγώ γνώρισα ένα παιδί γλυκό, ένα παιδί με στο χαμόγελο. Αγαπούσε πάρα πολύ το Ναυτικό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι επειδή μου είχε τύχει μια παρόμοια να του μιλήσω για κάποιον πρώην που με ενοχλεί. Γι’ αυτό σοκάρομαι, γιατί η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μου απάντησε θέλεις να του μιλήσω εγώ; Και του είχα πει ότι όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν έκανε κάτι. Τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου(το μαχαίρι). Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι τον έφερε σε αυτό το σημείο. Τον αναγνώρισα από το μπουφάν του. Το θυμάμαι πάρα πολύ συγκεκριμένα, το μπουφάν του. Τον αναγνώρισα μετά και συνειδητοποίησα ότι είναι ο 20χρονος λόγω του μαχαιριού που αναφέρεται ότι είναι ένα κρητικό μαχαίρι. Εκεί κατάλαβα ότι λένε για τον ίδιο», πρόσθεσε η πρώην σχέση του.

Οι ισχυρισμοί των φίλων του

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνος της απάντησε ότι το έκανε για την σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα. Μας έδειξε και σε φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει το θύμα. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα», ανέφερε στην απολογία της σύμφωνα με το Mega η φίλη της 20χρονης συντρόφου του δράστη.

«Κάποια στιγμή, περίπου στις 20:00, μίλησα με τον φίλο μου για να κανονίσουμε να βρεθούμε και να αράξουμε στο πάρκο Ασυρμάτου. Λίγο αργότερα πήγα κάτω από το σπίτι του για να τον βρω. Όταν έφτασα κάτω από το σπίτι του, ο 20χρονος με περίμενε ήδη μέσα σε ένα μαύρο SMART για να φύγουμε. Μου είχε πει ότι είναι νοικιασμένο», λέει ο φίλος του δράστη.

«Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 20:40. Πάρκαρε λίγα στενά μακριά από το πάρκο. Όσο ήμασταν εκεί καταλάβαινα ότι κάτι τον απασχολούσε γιατί τον έβλεπα που κοιτούσε συνέχεια δεξιά και αριστερά σαν να έψαχνε κάποιον ή κάτι. Όμως το μυαλό μου δεν πήγε σε καμία περίπτωση σε αυτό που θα ακολουθούσε».

«Ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο πρόσεξα ότι ο το θύμα και ο δράστης άρχισαν να πλησιάζουν ένας τον άλλον. Στην αρχή κατάλαβα ότι μιλούσαν ήρεμα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως άκουσα τον δράστη να φωνάζει ‘ποιον θα γ@μ… ρε;’. Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους για να τους προλάβω πριν τσακωθούν όμως δεν πρόλαβα. Ξαφνικά ο Κ. έβγαλε από την αριστερή τσέπη του τζιν που φόραγε ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν τα κρητικά, το οποίο είχε άσπρη λαβή και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος», συμπληρώνει ο 21χρονος φίλος.

«Εγώ όλη την ώρα τους ρωτούσα αν έχει γίνει κάτι με το θύμα γιατί κάτι δεν μου άρεσε κι αυτοί μου απαντούσαν ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού. Ταυτόχρονα, είχα πολλές κλήσεις από τη μητέρα μου η οποία μου έλεγε να πάω γρήγορα στο σπίτι γιατί ο παππούς δεν είναι καλά και είναι πολύ σοβαρό. Επειδή δεν μου άρεσαν όλα αυτά ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνο το θύμα αλλά δεν μου απαντούσε. Τότε άρχισα να επιμένω και να ρωτάω τον δράστη τι έχει συμβεί κι αυτός μου είπε ότι τον μαχαίρωσε, όχι όμως ότι τον σκότωσε», λέει η 20χρονη σύντροφος.

Η κοπέλα του δράστη έκλαιγε διαρκώς στη δίκη

Για τις ωφίλους του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Και οι τρεις βρέθηκαν χθες στο εδώλιο, ενώ η κοπέλα του δράστη έκλαιγε διαρκώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στην υποστήριξη της κατηγορίας βρέθηκε ο πατέρας του 27χρονου, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή, λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων.

Τελικά, το δικαστήριο απέρριψε την αναβολή, αλλά προχώρησε σε διακοπή της δίκης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πρακτικά ζητήματα της υπεράσπισης.

Νέα κωλύματα που προέβαλε η υπεράσπιση για τη νέα ημερομηνία προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πατέρα του θύματος, ο οποίος απευθυνόμενος προς την έδρα υπογράμμισε: «Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού».

