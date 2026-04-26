Άγιος Δημήτριος: «Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να είχε κάνει κάτι τέτοιο»

Ο δράστης έδειξε στις κοπέλες το μαχα/ίρι με το οποίο μαχαίρωσε το θύμα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Άγιος Δημήτριος: «Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να είχε κάνει κάτι τέτοιο»
Ανατριχίλα προκαλεί η κατάθεση της φίλης της συντρόφου του 20χρονου δράστη της δολοφονίας του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στο Πάρκο Ασυρμάτου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε κατά την κατάθεσή της στους αστυνομικούς πώς εκείνη και η φίλη της έμαθαν τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την ίδια, έμαθαν πολύ αργότερα τι είχε συμβεί καθώς ο δράστης δεν τους έλεγε την αλήθεια και προσπαθούσε να αποφύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο 20χρονος απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί. Μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του με το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει το θύμα. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι τον είχε σκοτώσει. Νόμιζε ότι τον είχε τραυματίσει» είπε στην κατάθεσή της η φίλη της 20χρονης.

Το μοιραίο βράδυ, ο δράστης με τους τρεις φίλους του - τον 21χρονο και τις δύο κοπέλες- συναντώνται δύο φορές: μία όταν πηγαίνουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης και μία ακόμη όταν καταλήγουν σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη. Χωρίζουν πρώτες πρωινές ώρες. Κανείς ωστόσο δεν λέει την αλήθεια στις Αρχές, παρά μόνο λίγες ώρες μετά, όταν ο φίλος του δράστη πηγαίνει πια στην αστυνομία.

Ο δράστης θα απολογηθεί την Τρίτη, ενώ οι τρεις φίλοι του θα δικαστούν στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα.

Με αυτό το μαχαίρι ο 20χρονος διέπραξε τον φόνο

Φωτογραφία από το μαχαίρι με το οποίο διαπράχτηκε ο φόνος του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία. Το φονικό όπλο, 20 εκατοστών, είχε κρύψει ο 20χρονος δράστης στην ταράτσα του σπιτιού του.

Στην κατάθεσή του, ο δολοφόνος παραδέχτηκε ότι με αυτό κάρφωσε τον Θεόφιλο στην καρδιά, προτού φύγει από το σημείο, το πλύνει, το σκουπίσει και το καταχωνιάσει πίσω από ηλιακό θερμοσίφωνα.

