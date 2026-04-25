Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι ο 20χρονος διέπραξε τον φόνο - «Εγώ φταίω» φώναζε η κοπέλα

Φωτογραφία από το μαχαίρι με το οποίο διαπράχτηκε ο φόνος του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία. Το φονικό όπλο, 20 εκατοστών, είχε κρύψει ο 20χρονος δράστης στην ταράτσα του σπιτιού του.

Στην κατάθεσή του, ο δολοφόνος παραδέχτηκε ότι με αυτό κάρφωσε τον Θεόφιλο στην καρδιά, προτού φύγει από το σημείο, το πλύνει, το σκουπίσει και το καταχωνιάσει πίσω από ηλιακό θερμοσίφωνα.

Δείτε τη φωτογραφία:

Το μαχαίρι με τη μαντινάδα

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την εξιχνίαση της υπόθεσης διαπίστωσαν γρήγορα πως ο 20χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Σε παλαιότερο τυχαίο έλεγχο είχε συλληφθεί ξανά να φέρει επάνω του αιχμηρό αντικείμενο.

Αυτή τη φορά, το όπλο του εγκλήματος εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα. Ο νεαρός είχε φροντίσει να το πλύνει σχολαστικά για να εξαφανίσει τα ίχνη. Επρόκειτο για ένα μεγάλο κρητικό μαχαίρι, απολύτως ικανό να προκαλέσει το μοιραίο τραύμα στην καρδιά του άτυχου εμποροπλοιάρχου.

Πάνω στη λεπίδα του υπήρχε χαραγμένη η εξής μαντινάδα: «Στον αδελφό μου σήμερα που πάντα ξεχωρίζω, ένα μαχαίρι Κρητικό με αγάπη του χαρίζω».

Παράλληλα αποκαλύφθηκε πως ο δράστης συνήθιζε να δημιουργεί εντυπώσεις στον κοινωνικό του κύκλο υποστηρίζοντας πως υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις των βατραχανθρώπων, ενώ στην πραγματικότητα τα καθήκοντά του αφορούσαν την εξυπηρέτηση στα καταστήματα ειδών ρουχισμού του ναυτικού.

«Εγώ φταίω»

Τραγική φιγούρα η κοπέλα για την οποία ο 20χρονος δολοφόνησε τον νεαρό, σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. «Εγώ φταίω, εγώ φταίω», φώναζε κλαίγοντας.

Την ίδια ώρα, ο φίλος του δράστη που βρισκόταν μαζί του την ώρα του φονικού, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb υποστηρίζει πως δεν μπόρεσε να αποτρέψει το κακό γιατί «δεν πρόλαβε». Ο ίδιος είδε τα πάντα μπροστά του, όμως όπως ισχυρίζεται «όλα έγιναν πολύ γρήγορα» χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει.

Διαβάστε επίσης