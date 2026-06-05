Thessaloniki Grand Slam 2026: Η μεγάλη γιορτή του Beach Volley στην πλατεία Αριστοτέλους
Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) το διεθνές τουρνουά beach volley «THESSALONIKI GRAND SLAM 2026 - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
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Σε γήπεδο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley μετατράπηκε η πλατεία Αριστότελους στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, ο δήμος Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) το διεθνές τουρνουά beach volley «THESSALONIKI GRAND SLAM 2026 - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», το οποίο φιλοξενήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της πόλης και προσέλκυσε το ενδιαφέρον φίλων του αθλητισμού από όλη τη χώρα.
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