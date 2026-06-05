Thessaloniki Grand Slam 2026: Η μεγάλη γιορτή του Beach Volley στην πλατεία Αριστοτέλους

Ειδικότερα, ο δήμος Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) το διεθνές τουρνουά beach volley «THESSALONIKI GRAND SLAM 2026 - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», το οποίο φιλοξενήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της πόλης και προσέλκυσε το ενδιαφέρον φίλων του αθλητισμού από όλη τη χώρα.

Σε γήπεδο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley μετατράπηκε η πλατεία Αριστότελους στη Θεσσαλονίκη.

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