Μικρό χελωνάκι βρέθηκε νεκρό - Μπλέχτηκε σε φιλέ beach volley, δεν κατάφερε να φθάσει στη θάλασσα

Ένα μικρό θαλάσσιο χελωνάκι εντοπίστηκε νεκρό σε παραλία ωοτοκίας, «παγιδευμένο» σε εγκαταλελειμμένο φιλέ beach volley, πριν προλάβει να φτάσει στη θάλασσα.

«Βρέθηκε νεκρό, μπλεγμένο σε φιλε beach volley που είχε αφεθεί στην παραλία. Ένα τραγικό και απολύτως αποτρέψιμο τέλος», ενημερώνει με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ.

«Κάθε αντικείμενο που αφήνεται στις παραλίες ωοτοκίας όπως ομπρέλες, έπιπλα παραλίας, παιχνίδια και σκουπίδια μπορεί να αποτελέσει θανάσιμη παγίδα για τα χελωνάκια ή εμπόδιο για τις μητέρες χελώνες που προσπαθούν να φωλιάσουν. Οι πιθανότητες επιβίωσης για αυτά τα πλάσματα είναι ήδη ελάχιστες. Ας μην τις μειώνουμε κι άλλο» αναφέρει σε μήνυμά του.

Με τις πιθανότητες επιβίωσης των χελωνών να είναι ήδη ελάχιστες, η ευθύνη για την προστασία τους είναι ακόμη πιο επιτακτική.