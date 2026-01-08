Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες του Χαλεπίου, εκ των οποίων δύο κουρδικές

Διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα υποστήριξης προς τις Κουρδικές Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας (SDF) κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Καμισλί, βορειοανατολική Συρία, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Οι Αρχές της Συρίας ανακοίνωσαν σήμερα απαγόρευση της κυκλοφορίας σε συνοικίες του Χαλεπίου, εκ των οποίων οι δύο είναι κουρδικές, κατά την τρίτη ημέρα των σφοδρών μαχών μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων.

«Πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας κηρύχθηκε στις κουρδικές συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ, καθώς και σε τέσσερις γειτονικές συνοικίες, από σήμερα το βράδυ και μέχρι νεωτέρας», σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών της επαρχίας του Χαλεπίου.

Οι μάχες «υπονομεύουν τις πιθανότητες» μιας συμφωνίας με την κεντρική εξουσία

Νωρίτερα, ο Μαζλούμ Άμπντι, διοικητής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι), είχε δηλώσει ότι οι μάχες στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, όπου ο στρατός βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες, «υπονομεύουν τις πιθανότητες για συμφωνία με την κεντρική εξουσία».

«Η ανάπτυξη αρμάτων μάχης και πυροβολικού στις συνοικίες του Χαλεπίου, ο βομβαρδισμός αμάχων και ο αναγκαστικός εκτοπισμός τους, όπως και οι απόπειρες επιδρομής σε κουρδικές συνοικίες μεσούσης της φάσης της διαπραγμάτευσης, υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας», δήλωσε με αποδοκιμασία ο Άμπντι.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες, ο συριακός στρατός ξεκίνησε νέα στρατιωτική επιχείρηση στο Χαλέπι, στοχεύοντας θέσεις των κουρδικών δυνάμεων σε αρκετές βόρειες συνοικίες της πόλης. Από την πλευρά του, το Ισραήλ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για στοχοποίηση του κουρδικού πληθυσμού.

Clashes between the Syrian military and security forces, and paramilitary groups supported by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF), are continuing today in the Northern Syrian city of Aleppo, with heavy fighting taking place in almost all Kurdish-majority neighborhoods,… pic.twitter.com/7XoAa7juCh — OSINTdefender (@sentdefender) January 8, 2026

Σύμφωνα με το συριακό στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων, η κυκλοφορία απαγορεύτηκε από τη 1:30 το μεσημέρι στις συνοικίες Σέιχ Μακσούντ, Ασραφίγια και Μπάνι Ζάιντ, με τα μέτρα να παραμένουν σε ισχύ μέχρι νεωτέρας. Όπως ανακοίνωσε ο στρατός, οι περιορισμοί επιβλήθηκαν για την προστασία των αμάχων καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές άνοιξαν δύο προσωρινούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους, επιτρέποντας σε κατοίκους να απομακρυνθούν από τις ζώνες των συγκρούσεων. Το τρίωρο αυτό παράθυρο εκκένωσης έδωσε τη δυνατότητα σε αμάχους να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία του Χαλεπίου πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η Τουρκία δήλωσε ότι θα μπορούσε να συνδράμει την επιχείρηση, εφόσον υπάρξει επίσημο αίτημα από τη Δαμασκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. Τόσο η Συρία όσο και η Τουρκία χαρακτηρίζουν τις SDF τρομοκρατική οργάνωση, απαιτώντας την αυτοδιάλυση και ενσωματωσή τους στον επίσημο συριακό στρατό.