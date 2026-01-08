Συρία: Φουντώνουν οι συγκρούσεις με τους Κούρδους - «Θέσεις μάχης» από Ισραήλ και Τουρκία

Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει στρατιωτικά - Με δεδομένο το προηγούμενο της ισραηλινής παρέμβασης στη Συρία υπέρ των Δρούζων, μια τυχόν εμπλοκή ισραηλινών και τουρκικών δυνάμεων στο Χαλέπι, θα μπορούσε να σημαίνει περιφερειακή ανάφλεξη

Συρία: Φουντώνουν οι συγκρούσεις με τους Κούρδους - «Θέσεις μάχης» από Ισραήλ και Τουρκία

Στρατιώτες της συριακής κυβέρνησης επιβαίνουν σε όχημα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με Κούρδους μαχητές σε μια αμφισβητούμενη περιοχή της βόρειας πόλης Αλέππο της Συρίας, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026

Οι συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας και των παραστρατιωτικών ομάδων που υποστηρίζονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων συνεχίζονται σήμερα στη βόρεια συριακή πόλη του Χαλεπίου, με σφοδρές μάχες να λαμβάνουν χώρα σε όλες σχεδόν τις γειτονιές με κουρδική πλειοψηφία, ιδίως γύρω από το Sheikh Maqsood, περιοχή στην οποία κατοικούν κατά βάση Κούρδοι.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες ο συριακός στρατός ξεκίνησε νέα στρατιωτική επιχείρηση στο Χαλέπι, στοχεύοντας θέσεις των κουρδικών δυνάμεων σε αρκετές βόρειες συνοικίες της πόλης. Η κλιμάκωση προκάλεσε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές όπου καταγράφονται συγκρούσεις, την ίδια ώρα που το Ισραήλ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για στοχοποίηση του κουρδικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με το συριακό στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων, η κυκλοφορία απαγορεύτηκε από τη 1:30 το μεσημέρι στις συνοικίες Σέιχ Μακσούντ, Ασραφίγια και Μπάνι Ζάιντ, με τα μέτρα να παραμένουν σε ισχύ μέχρι νεωτέρας. Όπως ανακοίνωσε ο στρατός, οι περιορισμοί επιβλήθηκαν για την προστασία των αμάχων καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές άνοιξαν δύο προσωρινούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους, επιτρέποντας σε κατοίκους να απομακρυνθούν από τις ζώνες των συγκρούσεων. Το τρίωρο αυτό παράθυρο εκκένωσης έδωσε τη δυνατότητα σε αμάχους να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία του Χαλεπίου πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ο ρόλος της Τουρκίας στη στρατιωτική κλιμάκωση

Η Τουρκία δήλωσε ότι θα μπορούσε να συνδράμει την επιχείρηση, εφόσον υπάρξει επίσημο αίτημα από τη Δαμασκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. Τόσο η Συρία όσο και η Τουρκία χαρακτηρίζουν τις SDF τρομοκρατική οργάνωση, απαιτώντας την αυτοδιάλυση και ενσωματωσή τους στον επίσημο συριακό στρατό.

Η επιχείρηση έρχεται μετά από ημέρες έντασης, με συριακά μέσα να κάνουν λόγο για επανειλημμένους βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών από τις SDF. Σε απάντηση, ο συριακός στρατός ενίσχυσε την παρουσία του στο Χαλέπι, αναπτύσσοντας επιπλέον στρατεύματα, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα σε κρίσιμες γραμμές αντιπαράθεσης.

Αντιδράσεις και διεθνής ανησυχία

Από πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, κατηγόρησε τη συριακή κυβέρνηση ότι στοχεύει τον κουρδικό πληθυσμό στο Χαλέπι, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση των επιθέσεων κατά μειονοτήτων υπονομεύει τους ισχυρισμούς περί μεταρρυθμίσεων και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω βία.

Έγραψε συγκεκριμένα σε αναρτησή του στο X: Οι επιθέσεις των δυνάμεων του συριακού καθεστώτος κατά της κουρδικής μειονότητας στην πόλη του Χαλεπίου είναι σοβαρές και επικίνδυνες. Η διεθνής κοινότητα γενικά, και η Δύση ειδικότερα, έχουν χρέος τιμής προς τους Κούρδους που πολέμησαν γενναία και με επιτυχία κατά του ISIS. Η συστηματική και δολοφονική καταστολή των διαφόρων μειονοτήτων της Συρίας έρχεται σε αντίθεση με τις υποσχέσεις για μια «νέα Συρία». Η σιωπή της διεθνούς κοινότητας θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας από το συριακό καθεστώς.

Με δεδομένο το προηγούμενο της ισραηλινής παρέμβασης στη Συρία υπέρ των Δρούζων, μια τυχόν εμπλοκή ισραηλινών και τουρκικών δυνάμεων στο Χαλέπι, θα μπορούσε να σημαίνει περιφερειακή ανάφλεξη.

