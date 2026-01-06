Ολλανδία: Καταδικάστηκαν ο πατέρας και οι δύο γιοι για τη δολοφονία της 18χρονης αδελφής τους

Στην τελική ευθεία πέρασε η υπόθεση που πάγωσε τη διεθνή κοινή γνώμη, με τη δικαιοσύνη στην Ολλανδία να εκδίδει μια καταδικαστική απόφαση-καταπέλτη για την οικογένεια Al Najjar. Ο 53χρονος Σύρος πατέρας, Χάλεντ αλ Νατζάρ, κρίθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία της 18χρονης κόρης του, Ράιαν, σε μια πράξη που χαρακτηρίστηκε ως «έγκλημα τιμής» επειδή η νεαρή κοπέλα επέλεξε να ζήσει με βάση τα δυτικά πρότυπα.

Το χρονικό της φρίκης

Η τραγωδία ξετυλίχθηκε τον Μάιο του 2024, όταν η Ράιαν εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρότερνταμ. Έξι ημέρες αργότερα, οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με ένα αποτρόπαιο θέαμα σε μια βαλτώδη, απομονωμένη περιοχή του φυσικού καταφυγίου στο Lelystad: η 18χρονη βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα με ταινία και φιμωμένη, πεταμένη μέσα στις λάσπες. Η ιατροδικαστική έρευνα αποκάλυψε μια συγκλονιστική λεπτομέρεια που μαρτυρά τις τελευταίες στιγμές του θύματος: DNA του πατέρα της εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της, αποδεικνύοντας ότι η κοπέλα πάλεψε απεγνωσμένα για τη ζωή της πριν ο ίδιος την πνίξει με τα ίδια του τα χέρια.

Συνεργοί τα ίδια της τα αδέλφια

Το δικαστήριο δεν έδειξε κανένα έλεος ούτε για τους δύο αδελφούς της Ράιαν, τον 23χρονο Μοχάμεντ και τον 25χρονο Μουχανάντ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο γιοι όχι μόνο γνώριζαν το δολοφονικό σχέδιο, αλλά ήταν εκείνοι που μετέφεραν την αδελφή τους από το Ρότερνταμ στον απομονωμένο βάλτο. Καταδικάστηκαν σε 20 χρόνια κάθειρξη ο καθένας, με το δικαστήριο να στηλιτεύει την πλήρη έλλειψη μεταμέλειας και την απουσία του ενός από τη δίκη.

Το «αμάρτημα» των social media

Το κίνητρο πίσω από τη βαρβαρότητα σοκάρει. H οικογένεια θεωρούσε «ντροπή» το γεγονός ότι η 18χρονη είχε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθούσε έναν ελεύθερο τρόπο ζωής, μακριά από τις αυστηρές παραδόσεις τους. Για να «ξεπλύνουν» αυτή την υποτιθέμενη προσβολή, ο πατέρας και οι γιοι έστησαν μια θανάσιμη παγίδα στο ίδιο τους το αίμα.

Ο 53χρονος πατέρας, ο οποίος φέρεται να έχει διαφύγει στη Συρία για να γλyτώσει τη σύλληψη, καταδικάστηκε ερήμην σε 30 χρόνια κάθειρξη.

Fugitive father who drowned daughter, 18, in 'honour killing' before going on the run in Syria is handed 30-year jail sentence in absentia in Holland https://t.co/fnr6JesuSa — Daily Mail (@DailyMail) January 5, 2026

*Με πληροφορίες από Daily Mail

