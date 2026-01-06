Τουρκία: Ζητά από όλες τις κουρδικές ένοπλες ομάδες να καταθέσουν τα όπλα

«Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τρομοκρατική οργάνωση, και κυρίως στο PKK, να εδραιωθεί στην περιοχή» τόνισε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ

O Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ

Όλες οι κουρδικές ένοπλες ομάδες, "συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Συρία", πρέπει να καταθέσουν τα όπλα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

"Το PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν) και όλες οι ομάδες που συνδέονται με αυτό πρέπει να σταματήσουν αμέσως κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές όπου βρίσκονται, και στη Συρία, και να καταθέσουν άνευ όρων τα όπλα τους, σύμφωνα με την απόφαση διάλυσης", δήλωσε, αναφερόμενος στην απόφαση του PKK τον Μάιο να βάλει τέλος στον ένοπλο αγώνα.

"Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τρομοκρατική οργάνωση, και κυρίως στο PKK, το PYD, τις YPG και τις ΣΔΔ, να εδραιωθούν στην περιοχή", πρόσθεσε, επικαλούμενος τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, και τις Κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ΣΔΔ.

Μια συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ των Κούρδων και των νέων συριακών αρχών προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στην κεντρική κυβέρνηση, κυρίως των στρατιωτικών τους δυνάμεων, οι οποίες κλήθηκαν να ενταχθούν στον συριακό στρατό.

Η Άγκυρα ζητούσε η συμφωνία να εφαρμοστεί πριν από το τέλος του 2025, αλλά οι διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της δεν έχουν σημειώσει πρόοδο.

Η Τουρκία θεωρεί ότι οι ένοπλες κουρδικές ομάδες στη Συρία, ειδικότερα οι YPG και οι ΣΔΔ, οι οποίες πολέμησαν κυρίως εναντίον των τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, αποτελούν μια προέκταση του PKK.

Ο ιστορικός ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, φυλακισμένος εδώ και 26 χρόνια, είχε καλέσει την Τουρκία στα τέλη Δεκεμβρίου να διευκολύνει μια συμφωνία μεταξύ των ΣΔΔ και της Δαμασκού.

Ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Άμπντι, ο οποίος διοικεί τις ΣΔΔ, ήταν στη Δαμασκό την Κυριακή για νέες συνομιλίες με αξιωματούχους με θέμα την ενσωμάτωση των δυνάμεών του σε αυτές της κεντρικής κυβέρνησης.

Οι συνομιλίες δεν σημείωσαν σημαντική πρόοδο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

