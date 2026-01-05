O Ερντογάν στηρίζει τον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ τού τόνισε πως η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί στο χάος. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «ο Νικολάς Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του λαού μας», εκφράζοντας τη στήριξή του στον έκπτωτο ηγέτη της χώρας.

Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι η παραβίαση της κυριαρχίας των κρατών και του διεθνούς δικαίου μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιες επιπλοκές, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Ο Ερντογάν προέβη στις δηλώσεις αυτές μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκικής Προεδρίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Παράλληλα, θέλησε να στείλει και μηνύματα στην περιοχή, βλέποντας εχθρούς. «Υπήρξαν και θα υπάρξουν εκείνοι που θα θελήσουν να μας στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Όσοι μας στήνουν παγίδες, θα προσπαθήσουν να μας βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Δεν θα πέσουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που θέλουν από εμάς οι εχθροί μας δεν είναι ούτε επαρχίες ούτε διοικητικές περιφέρειες. Θέλουν ευθέως το κεφάλι μας. Απέναντι σε όσους καραδοκούν, θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Όποιος στοχοποιεί τις κοινές μας αξίες δεν είναι φίλος του τουρκικού έθνους, αλλά εχθρός του» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

