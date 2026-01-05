Μαδούρο στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αθώος και ακόμη πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας (5/1) το δικαστήριο του Μανχάταν για την απαγγελία κατηγοριών, με την ακροαματική διαδικασία να ξεκινά στις 19:15 ώρα Ελλάδας.

Την απαγγελία των κατηγοριών θα πραγματοποιήσει ο 92χρονος ανώτερος ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης, Άλβιν Κ. Χέλερστάιν.

Η μεταφορά του ζευγαριού στο δικαστήριο είχε σκηνοθετηθεί σχεδόν κινηματογραφικά, με έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η σύλληψη του Μαδούρο ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις δύο ώρες και μισή, ύστερα από μήνες παρακολουθήσεων και σχεδιασμού. Παράλληλα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής για την απελευθέρωσή του, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του στην Ελβετία έχουν ήδη παγώσει.

Ο Νικολάς Μαδούρο μόλις μπήκε στο δικαστήριο χαιρέτησε τους δικηγόρους του. Φοράει πορτοκαλί και μπλε πουκάμισο με μπεζ παντελόνι και πορτοκαλί παντόφλες. Φοράει επίσης ακουστικά για να μπορεί να ακούει τη μετάφραση.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κάθεται δύο θέσεις μακριά φορώντας παρόμοια ρούχα φυλακής.

Μαδούρο δηλώνει αθώος ενώπιον του δικαστή: «Είμαι έντιμος άνθρωπος»

Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στο Μανχάταν (Νέα Υόρκη) ενώπιον του δικαστή. Φορούν στολή φυλακής και τους ανακοινώνονται οι κατηγορίες που τους απαγγέλλονται. Τόσο ο Μαδούρο όσο και η σύζυγός του δήλωσαν αθώοι. «Είμαι αθώος, είμαι έντιμος άνθρωπος και εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», δήλωσε ο Βενεζουελανός.

Ο Μαδούρο υπερασπίζεται ο Μπάρι Τζόελ Πόλακ. Ο τελευταίος είναι γνωστός κυρίως επειδή υπερασπίστηκε τον ιδρυτή του Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο στο σπίτι τους στην πρωτεύουσα Καράκας.

«Να τι να περιμένετε από την ακρόαση του Μαδούρο»

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μετά τη σύλληψή του το Σάββατο, από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας. Κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με τον Elie Honig, ανώτερο νομικό αναλυτή του CNN , η ακρόαση θα ξεκινήσει με τον 92χρονο δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν να ενημερώνει τον Μαδούρο για τις κατηγορίες εναντίον του και να του δίνει την ευκαιρία να δηλώσει ένοχος. Στη συνέχεια, ο δικαστής θα διασφαλίσει ότι ο Μαδούρο έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συνήγορος υπεράσπισης είναι ο Μπάρι Πόλακ , δικηγόρος από την Ουάσινγκτον που πρόσφατα μεσολάβησε στη συμφωνία που οδήγησε στην απελευθέρωση του ιδρυτή των WikiLeaks , Τζούλιαν Ασάνζ . Ο δικαστής θα εξετάσει στη συνέχεια την εγγύηση, αν και είναι απίθανο να χορηγηθεί στον Μαδούρο.

