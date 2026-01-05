Ξεκίνησε η ακρόαση του Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο συλληφθείς από τις ΗΠΑ πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να δικαστεί κατηγορούμενος για εγκλήματα σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών στην Αμερική και συνωμοσία κατά των ΗΠΑ.

Ο Νικολάς Μαδούρο μόλις μπήκε στο δικαστήριο χαιρέτησε τους δικηγόρους του.

Φοράει πορτοκαλί και μπλε πουκάμισο με μπεζ παντελόνι και πορτοκαλί παντόφλες. Φοράει επίσης ακουστικά για να μπορεί να ακούει τη μετάφραση.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κάθεται δύο θέσεις μακριά φορώντας παρόμοια ρούχα φυλακής.

Ο δικαστής έχει επίσης εισέλθει.

CNN: Να τι να περιμένετε από την ακρόαση του Μαδούρο

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μετά τη σύλληψή του το Σάββατο, από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας. Κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με τον Elie Honig, ανώτερο νομικό αναλυτή του CNN , η ακρόαση θα ξεκινήσει με τον 92χρονο δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν να ενημερώνει τον Μαδούρο για τις κατηγορίες εναντίον του και να του δίνει την ευκαιρία να δηλώσει ένοχος. Στη συνέχεια, ο δικαστής θα διασφαλίσει ότι ο Μαδούρο έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συνήγορος υπεράσπισης είναι ο Μπάρι Πόλακ , δικηγόρος από την Ουάσινγκτον που πρόσφατα μεσολάβησε στη συμφωνία που οδήγησε στην απελευθέρωση του ιδρυτή των WikiLeaks , Τζούλιαν Ασάνζ . Ο δικαστής θα εξετάσει στη συνέχεια την εγγύηση, αν και είναι απίθανο να χορηγηθεί στον Μαδούρο. Τέλος, ο Χέλερστ