Μεξικό: «Η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δογμα και σε καμία δύναμη»

Η Αμερική «δεν ανήκει σε κανένα δόγμα ή δύναμη», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Το Μεξικό υποστηρίζει ακράδαντα ότι η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δόγμα ή δύναμη. Η αμερικανική ήπειρος ανήκει στους λαούς καθεμίας από τις χώρες που την αποτελούν», δήλωσε η ηγέτιδα της αριστεράς σε συνέντευξη Τύπου.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε δημόσια ότι το Μεξικό «απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», με ρητή αναφορά στη Βενεζουέλα.

Επανέλαβε με έμφαση την αντίθεση της χώρας της σε κάθε αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα και στην έκδοση του προέδρου της, παρουσιάζοντας τη στάση αυτή ως υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Η δήλωση αποτελεί άμεση και προληπτική απάντηση σε πρόσφατα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που άφηναν να εννοηθεί μονομερής στρατιωτική δράση εντός του Μεξικού για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Η Σέινμπαουμ αναφέρθηκε παράλληλα στη συνεχιζόμενη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε ζητήματα διακίνησης ναρκωτικών και ασφάλειας.

Η τοποθέτηση αυτή αποτέλεσε άμεση απάντηση στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, με τα οποία υπαινίχθηκε ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική δράση εντός του Μεξικού.

Η Σέινμπαουμ χαράσσει μια σαφή και δημόσια «κόκκινη γραμμή» απέναντι στη χαρακτηριστική παρεμβατική ρητορική του Τραμπ, εφαρμόζοντας την αρχή που επικαλείται για τη Βενεζουέλα και στο ίδιο το Μεξικό.

Σηματοδοτεί ότι η αριστερόστροφη κυβέρνηση του Μεξικού θα υιοθετήσει πιο συγκρουσιακή διπλωματική στάση απέναντι σε αντιληπτές πιέσεις των ΗΠΑ σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Το Μεξικό ενδέχεται να αξιοποιήσει άλλα ζητήματα, όπως η μετανάστευση ή το εμπόριο, για να αποτρέψει αμερικανικές επιχειρήσεις ασφαλείας, περιπλέκοντας τη διασυνοριακή συνεργασία.

Η σκληρή στάση της Σέινμπαουμ θα μπορούσε να ενισχύσει την εσωτερική πολιτική της θέση, προβάλλοντάς την ως υπερασπίστρια της εθνικής αξιοπρέπειας απέναντι σε έναν ισχυρό και απρόβλεπτο γείτονα.

Υποχρεώνει την Ουάσιγκτον να επιλέξει: είτε μια επιθετική, μονομερή στρατηγική κατά των καρτέλ με κόστος μια σοβαρή διπλωματική ρήξη, είτε περιορισμένες, κοινές επιχειρήσεις με έναν επιφυλακτικό εταίρο.

