Κολομβία, Κούβα, Μεξικό, Γροιλανδία ή Ιράν: Πού θα χτυπήσει ο Τραμπ στη συνέχεια;

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο υποδηλώνουν ότι σύντομα θα ακολουθήσουν πιο σκληρές εξωτερικές παρεμβάσεις και σε άλλα μέρη του κόσμου

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Μετά την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την υπόσχεση ότι θα «τρέξει» τη χώρα, φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να μην έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του.

Η προθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει εξαναγκασμό και στρατιωτική ισχύ για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής του φάνηκε ξεκάθαρα το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση στη Βενεζουέλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι και άλλες χώρες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με παρόμοιο τρόπο.

«Επιχείρηση Κολομβία»

Η γειτονική της Βενεζουέλας Κολομβία δείχνει να έχει πλέον μπει στο στόχαστρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον αριστερό πρόεδρο της χώρας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος τελεί ήδη υπό κυρώσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, με κατηγορίες για εμπλοκή στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών.

Η Κολομβία θεωρείται επίκεντρο της παγκόσμιας παραγωγής κοκαΐνης. Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα «διευθύνεται από έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παρασκευάζει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Δεν θα το κάνει για πολύ καιρό», είπε για τον Πέτρο. «Έχει εργοστάσια κοκαΐνης και μονάδες παραγωγής κοκαΐνης. Δεν πρόκειται να το κάνει».

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να διατάξει αμερικανική επιχείρηση κατά της Κολομβίας, ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλό».

H Κούβα «στα σχοινιά»

Ανησυχία επικρατεί και στην Κούβα, σύμμαχο της Βενεζουέλας και της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από την επανάσταση του 1959. Ο Τραμπ είπε ότι η κουβανική οικονομία βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, ο οποίος παρείχε στη χώρα επιδοτούμενο πετρέλαιο.

«Δεν πάει καλά», είπε για την Κούβα. «Ήταν Κουβανοί που φρουρούσαν τον Μαδούρο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην εκπομπή Meet the Press του NBC. «Δεν τον φρουρούσαν Βενεζουελάνοι σωματοφύλακες. Είχε Κουβανούς σωματοφύλακες».

Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι 32 αξιωματικοί της σκοτώθηκαν κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Ο Ρούμπιο είπε ότι η Κούβα διοικείται από «ανίκανα, ηλικιωμένα άτομα, και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν είναι πλέον ορατά, αλλά ανίκανα παρ' όλα αυτά». Γιος Κουβανών μεταναστών, ο Ρεπουμπλικανός υπουργός έχει εδώ και χρόνια ταχθεί υπέρ της αλλαγής καθεστώτος τόσο στην Κούβα όσο και στη Βενεζουέλα. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση, θα ανησυχούσα τουλάχιστον λίγο», πρόσθεσε.

Πιέσεις προς το Μεξικό

Στο κάδρο βρίσκεται και το Μεξικό, στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Δηλώσεις του Τραμπ μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα έχουν ερμηνευθεί ως υπαινιγμός για πιθανή στρατιωτική δράση και εκεί.

«Πρέπει να κάνουμε κάτι με το Μεξικό», είπε. «Το Μεξικό πρέπει να βάλει τάξη στα πράγματα» και να βελτιώσει την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, υποστήριξε. Ο Τραμπ είπε ότι είχε προσφερθεί επανειλημμένα να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Μεξικό, αλλά ισχυρίστηκε ότι η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ «ανησυχεί, φοβάται λίγο».

Η Γροιλανδία στο επίκεντρο

Ερωτήματα παραμένουν για το μέλλον της Γροιλανδίας, μετά τις επανειλημμένες αναφορές της κυβέρνησης Τραμπ στο ενδεχόμενο να καταστεί αμερικανικό έδαφος, ενδεχομένως και διά της βίας. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», δήλωσε ο Τραμπ στο περιοδικό The Atlantic, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή. «Την χρειαζόμαστε για την άμυνα».

Σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία, η παγωμένη, πλούσια σε ορυκτά Γροιλανδία υπάγεται στη δικαιοδοσία χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, της Δανίας. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, τόνισε ότι ο Τραμπ «δεν έχει δικαίωμα να προσαρτήσει» το νησί. Υπενθύμισε επίσης ότι η Δανία παρέχει ήδη στις ΗΠΑ ευρεία πρόσβαση στη Γροιλανδία μέσω υφιστάμενων συμφωνιών ασφάλειας.

«Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω έντονα τις ΗΠΑ να σταματήσουν να απειλούν έναν ιστορικά στενό σύμμαχο και μια άλλη χώρα και λαό που έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν είναι προς πώληση», είπε την Κυριακή. Αντιδράσεις προκάλεσε στους Δανούς και τους Γροιλανδούς ανάρτηση της πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, νυν podcaster, Κέιτι Μίλερ, η οποία δημοσίευσε χάρτη της Γροιλανδίας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, με τη λεζάντα: «Σύντομα» .

Το ενδεχόμενο κίνησης κατά του Ιράν

Το Ιράν βιώνει αυτή την περίοδο τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων τριών ετών. Η χώρα βρίσκεται σε ευάλωτη φάση, με την οικονομία της διαλυμένη και τη διεθνή πίεση να αυξάνεται, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από τον σύντομο πόλεμο με το Ισραήλ πέρυσι.

Έχουν αναφερθεί νεκροί και συλλήψεις στο Ιράν, μέσα σε βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα συνδράμει τους διαδηλωτές αν δεχθούν βίαιη καταστολή, δηλώνοντας την Παρασκευή ότι «είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι», χωρίς να διευκρινίσει ποια μέτρα εξετάζει.

Πέρυσι, αμερικανικά βομβαρδιστικά συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει δηλώσει ότι το Ιράν «δεν θα υποκύψει στον εχθρό».

