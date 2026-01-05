NYT: Το χορευτικό του Μαδούρο που εξάντλησε την υπομονή Τραμπ και βομβάρδισε το Καράκας

Η αδιαφορία που επιδείκνυε ο Νικολάς Μαδούρο στις προειδοποίησεις Τραμπ και στις προσπάθειες εξεύρεσης μίας συμβιβαστικής λύσης απομάκρυνσής του, πριν τα καταιγιστικά γεγονότα τα ξημερώματα του Σαββάτου, είχαν ήδη προκαλεί δυσφορία στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η σταγόνα ωστόσο που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε στον βομβαρδισμό του Καράκας και τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, ήταν ένα χορευτικό του Μαδούρο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο Μαδούρο στα τέλη Δεκεμβρίου απέρριψε το τελεσίγραφο Τραμπ να εγκαταλείψει την εξουσία και να πάει μια χρυσή εξορία στην Τουρκία.

Αντίθετα επέστρεψε χορευτικά στη σκηνή, λίγες μέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επίθεση σε αποβάθρα της Βενεζουέλας που φέρεται να συνδεόταν με διακίνηση ναρκωτικών.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, ο Μαδούρο εμφανίστηκε να χοροπηδά σε ηλεκτρονική μουσική στην κρατική τηλεόραση, ενώ μια ηχογραφημένη φωνή επαναλάμβανε στα αγγλικά, «Όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη».

Ανώτεροι αξιωματούχοι της ομάδας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ερμήνευσαν τις πρόσφατες ανάλαφρες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Μαδούρο ως ανοιχτή κοροϊδία των προειδοποιήσεων των ΗΠΑ. Ένας αξιωματούχος περιέγραψε το σημείο καμπής ως «μια χορευτική κίνηση πάρα πολλές», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το χορευτικό

In November, Venezuelan dictator Nicolas Maduro tried to prevent being from removed from power by dancing to a musical remix of his own "No War, Yes Peace" speech.



Yes, this is real.pic.twitter.com/cS3Kxj7oNl — Ryan Saavedra (@RyanSaavedra) January 3, 2026

Ο τακτικός δημόσιος χορός του Μαδούρο και άλλες επιδείξεις αδιαφορίας τις τελευταίες εβδομάδες βοήθησαν να πειστούν ορισμένοι στην ομάδα του Τραμπ ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τους κορόιδευε και προσπαθούσε να αποκαλέσει αυτό που πίστευε ότι ήταν μπλόφα, σύμφωνα με δύο από τα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν για τις εμπιστευτικές συζητήσεις. Έτσι ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να ακολουθήσει τις στρατιωτικές απειλές του.

Το Σάββατο, μια επίλεκτη στρατιωτική ομάδα των ΗΠΑ εισέβαλε στο Καράκας, την πρωτεύουσα, σε μια επιδρομή πριν από τα ξημερώματα και μετέφερε τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

