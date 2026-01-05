Στο δικαστήριο Νέας Υόρκης ο Μαδούρο και η σύζυγός του - Θα δικαστούν κεκλεισμένων των θυρών

Μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον καθαιρεθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναχώρησε από το Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν φτάνοντας λίγα λεπτά αργότερα στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης όπου ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και οι σύζυγός του θα δικαστούν.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαδούρο θα κριθεί από έναν από τους πιο έμπειρους εν ενεργεία δικαστές της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο 92χρονος ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διορίστηκε για να επιβλέπει την ποινική διαδικασία κατά του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.

Είναι ένας από τους μακροβιότερους εν ενεργεία ομοσπονδιακούς δικαστές της χώρας και έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις τρομοκρατίας και εθνικής ασφάλειας, σε περίπλοκες οικονομικές διαφορές καθώς και σε σημαντικές αστικές αγωγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

