Νέες αποκαλύψεις για την «επιχείρηση Μαδούρο»: Η μυστική συνάντηση στη Ντόχα και η προδοσία

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Καράκας το περασμένο Σάββατο, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, άφησε τον κόσμο άφωνο. Όμως, καθώς η σκόνη κατακάθεται, αναδύεται μια σκοτεινή πτυχή της «Επιχείρησης Απόλυτη Αποφασιστικότητα»: Η πτώση του 63χρονου ηγέτη ίσως δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα αμερικανικής ισχύος, αλλά και μιας εκ των έσω προδοσίας.

Η αποστολή - με την ονομασία «Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα» προκάλεσε έκπληξη, αλλά σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο σχεδιασμός μιας εκ των πλέον σύνθετων επιχειρήσεων στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ ήταν σε εξέλιξη εδώ και μήνες και περιελάμβανε λεπτομερείς πρόβες.

«Μαδουρισμός χωρίς Μαδούρο»

Μήνες πριν τα αμερικανικά ελικόπτερα πετάξουν μόλις 30 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για να εισβάλουν στη Βενεζουέλα, μυστικές διαβουλεύσεις λάμβαναν χώρα στο Κατάρ. Με τη μεσολάβηση της βασιλικής οικογένειας της χώρας, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, φέρεται να παρουσιάστηκε ήδη από τότε στην Ουάσινγκτον ως μια «πιο αποδεκτή» εναλλακτική λύση.

H Nτέλσι Ροντρίγκες AP

Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, η ανάληψη της εξουσίας από τον Ροντρίγκεζ ήταν μία από τις δύο επιλογές που παρουσίασαν στον Λευκό Οίκο οι μεσολαβητές του Κατάρ. Η άλλη επιλογή ήταν ο Μιγκέλ Ροντρίγκεζ Τόρες, ένας απόστρατος στρατηγός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξορία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ροντρίγκεζ πρόσφερε στους Αμερικανούς το όραμα μίας πιο «ανάλαφρης εκδοχής του καθεστώτος», ενός συστήματος που θα διατηρούσε τη δομή του κράτους αλλά χωρίς τον Μαδούρο, προσφέροντας παράλληλα στις ΗΠΑ πρόσβαση στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Η «προδοσία» και η έλλειψη αντίστασης

Η θεωρία της «επιχείρησης που ενορχηστρώθηκε εκ των έσω» ενισχύεται από την παγερή ηρεμία με την οποία εξελίχθηκε η επιδρομή. Παρά την εξουδετέρωση των συστημάτων αεράμυνας, το γεγονός ότι τα ελικόπτερα των ΗΠΑ δεν δέχθηκαν καταιγισμό πυρών κατά την κάθοδό τους στο αρχηγείο του Μαδούρο, προκαλεί έρωτήματα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κολομβίας, Φρανσίσκο Σάντος (2002-2010) και αργότερα πρεσβευτής της Κολομβίας στις ΗΠΑ, κατονόμασε τη Ροντρίγκεζ ως το άτομο που πρόδωσε τον Μαδούρο. «Είμαι απολύτως σίγουρος ότι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ τον παρέδωσε. Όλες τις πληροφορίες που έχουμε, αρχίζεις να τις συνδυάζεις λες: "Α, αυτή ήταν μια επιχείρηση κατά την οποία τον παρέδωσαν.

" Προφανώς, έπρεπε να στήσουν το σκηνικό. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι η Ντέλσι θα είναι αυτή που θα ηγηθεί της μετάβασης, άρα η Ντέλσι θα είναι αυτή που θα ηγηθεί της μετάβασης. Είναι πολύ ξεκάθαρη για τον ρόλο που θα παίξει και θα προσπαθήσει να κερδίσει λίγη ανεξαρτησία.»

Περιγράφοντας τις ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ ως «πολύ ρεαλιστικές», πρόσθεσε: «Ο Τραμπ πήρε τρεις αποφάσεις οι οποίες ήταν: «Θα συλλάβω τον Μαδούρο, θα εγκαθιδρύσω μια μετάβαση με κάποιον από το καθεστώς και θα αναζητήσω χρηματοδότηση και κέρδη από πετρελαϊκές εταιρείες».

Η Ροντρίγκες διετέλεσε αντιπρόεδρος του Μαδούρο από το 2018, επιβλέποντας μεγάλο μέρος της οικονομίας της Βενεζουέλας που εξαρτάται από το πετρέλαιο, καθώς και την διαβόητη υπηρεσία πληροφοριών της. Το Σάββατο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας την διέταξε να αναλάβει τον ρόλο της προσωρινής προέδρου.

Η CIA κι ο «κατάσκοπος» στο κρεβάτι του Μαδούρο

Η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε σε πληροφορίες ακριβείας. Από τον Αύγουστο, μια μικρή ομάδα της CIA βρισκόταν στο έδαφος της Βενεζουέλας. Με τη βοήθεια μιας πηγής μέσα από την κυβέρνηση, οι αμερικανικές υπηρεσίες γνώριζαν τα πάντα: Από το πού κοιμόταν και τι έτρωγε ο Μαδούρο και τις καθημερινές του συνήθειες και τις μετακινήσεις του, μέχρι τις κινήσεις των κατοικιδίων του.

Αυτή η λεπτομερής χαρτογράφηση επέτρεψε στις ειδικές δυνάμεις (Delta Force) να εισβάλουν στο «οχυρό» του Μαδούρο και να τον ακινητοποιήσουν μέσα σε δευτερόλεπτα, προτού προλάβει να καταφύγει σε ασφαλές δωμάτιο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από 20 βάσεις σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών F-35 και F-22, καθώς και βομβαρδιστικών B-1.

Οι New York Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο της Βενεζουέλας, ανέφεραν την Κυριακή ότι ο αριθμός των νεκρών από την αμερικανική επιδρομή στο συγκρότημα κατοικιών του Μαδούρο στο Καράκας ανήλθε σε 80 και αναμένεται να αυξηθεί.

Η επόμενη μέρα: Από την καταδίκη στη συνεργασία

Η στάση της Ντέλσι Ροντρίγκεζ μετά τη σύλληψη είναι μια σπουδή στις διπλωματικές ισορροπίες. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά της, καταδίκασε αρχικά την «άνευ προηγουμένου στρατιωτική επιθετικότητα» του Λευκού Οίκου, απαίτησε την «άμεση απελευθέρωση» του Μαδούρο και της συζύγου του και είπε ότι η χώρα «δεν θα γίνει ποτέ ξανά αποικία κανενός».

Ωστόσο, σε μια δραματική αλλαγή τόνου την Κυριακή, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας - προσφέρθηκε να «συνεργαστεί» με την κυβέρνηση Τραμπ και είπε ότι ελπίζει να οικοδομήσει «σχέσεις σεβασμού» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό της, δηλώνοντας ότι η Ροντρίγκεζ είναι «πρόθυμη να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία».

Ο Μαδούρο βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, όπου εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία και συνεργασία με τα καρτέλ Σιναλόα και FARC. Την ίδια ώρα, η προειδοποίηση του Τραμπ προς την Κολομβία και τον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο δείχνει ότι η στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική ίσως μόλις άρχισε.

