Η φυλακή όπου κρατείται ο Μαδούρο: Οι διάσημοι κρατούμενοι, η βία και οι απάνθρωπες συνθήκες

Η φυλακή του Μπρούκλιν όπου κρατείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι μια εγκατάσταση τόσο προβληματική που ορισμένοι δικαστές αρνήθηκαν να στείλουν ανθρώπους εκεί, παρόλο που έχει «φιλοξενήσει» διάσημους κρατούμενους όπως οι σταρ της μουσικής Ρ. Κέλι και Σον «Ντίντι» Κομπς .

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης, ή MDC Brooklyn, που άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στεγάζει σήμερα περίπου 1.300 κρατούμενους. Είναι το συνηθισμένο κέντρο κράτησης για άτομα που περιμένουν να δικαστούν σε ομοσπονδιακά δικαστήρια στο Μανχάταν και το Μπρούκλιν και όπου γκάνγκστερ και έμποροι ναρκωτικών στεγάζονται μαζί με πολίτες που κατηγορούνται για οικονομικά εγκλήματα.

Ένα πλήθος Βενεζολάνων, πολλοί καλυμμένοι με σημαίες, συγκεντρώθηκε έξω από τη φυλακή το βράδυ του Σαββάτου για να γιορτάσει τη σύλληψη του Μαδούρο. Το πλήθος ζητωκραύγαζε καθώς η αυτοκινητοπομπή των αστυνομικών, η οποία μετέφερε τον έκπτωτο ηγέτη και τη σύζυγό του, έφτασε στη φυλακή. Ο Μαδούρο δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος χώρας που κρατείται στη συγκεκριμένη φυλακή.

? BREAKING | These are the first images of Nicolás Maduro in the US after his arrest by the DEA pic.twitter.com/gLMixT8K3j — VOZ (@Voz_US) January 4, 2026

Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, φυλακίστηκε στο MDC του Μπρούκλιν ενώ δικαζόταν για διακίνηση εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκισης, έλαβε χάρη και αφέθηκε ελεύθερος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Μεταξύ των κρατουμένων αυτή τη στιγμή είναι ο συνιδρυτής του καρτέλ ναρκωτικών Sinaloa του Μεξικού, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα Γκαρσία και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare. Στους πρώην κρατούμενους περιλαμβάνονται ο μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ και η επί χρόνια συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σε κοντινή απόσταση από το Άγαλμα της Ελευθερίας και δίπλα σε ένα εμπορικό κέντρο σε μια παραθαλάσσια βιομηχανική περιοχή, η φυλακή έχει περιγραφεί, στη χειρότερη εκδοχή της, ως «κόλαση επί γης» και μια «συνεχιζόμενη τραγωδία». Οι κρατούμενοι και οι δικηγόροι τους παραπονιούνται εδώ και καιρό για αχαλίνωτη βία. Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν από άλλους κρατούμενους το 2024 και οι εργαζόμενοι στις φυλακές έχουν κατηγορηθεί για δωροδοκία ή παροχή λαθραίων αγαθών.

Maduro has reportedly been jailed at the Metropolitan Detention Center in Sunset Park. The same Brooklyn facility that once held El Chapo, Diddy & is set to hold Tekashi 69 starting next week. Maduro was captured in a U.S. operation early Saturday morning & is currently facing… pic.twitter.com/ro5sniF7qz — Complex (@Complex) January 3, 2026

Τον χειμώνα του 2019, μια διακοπή ρεύματος βύθισε την εγκατάσταση και τους κρατούμενους σε ένα κρύο σκοτάδι επί μια εβδομάδα. Πρόσφατα, ωστόσο, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών διαβεβαίωσε οτι εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών.

Η εγκατάσταση πρόσθεσε σωφρονιστικό και ιατρικό προσωπικό, αντιμετωπίζοντας περισσότερα από 700 εκκρεμή αιτήματα συντήρησης και απαντώντας στις ανησυχίες των δικαστών. Βελτιώσεις έγιναν επίσης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές γραμμές, στις υπηρεσίες εστίασης και στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

Εκτός από τις αναβαθμίσεις στις φυσικές εγκαταστάσεις, οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν προσπαθήσει να καταπολεμήσουν το έγκλημα εντός της φυλακής. Τον περασμένο Μάρτιο, 23 κρατούμενοι κατηγορήθηκαν για αδικήματα που κυμαίνονται από λαθρεμπόριο όπλων σε... Doritos έως το μαχαίρωμα ενός άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του θρύλου της χιπ χοπ Jam Master Jay.

«Εν ολίγοις, το MDC Brooklyn είναι ασφαλές για τους κρατούμενους και το προσωπικό», δήλωσε το Γραφείο Φυλακών τον Σεπτέμβριο. Ο πληθυσμός των κρατουμένων μειώθηκε επίσης από 1.580 τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που, όπως ανέφερε, οδήγησε σε «σημαντική μείωση» της εγκληματικότητας και του λαθρεμπορίου.

Μέσα στη φυλακή, ο Μαδούρο είναι πιθανό να δει οικεία του πρόσωπα εάν του επιτραπεί να βγει από τα απομονωμένα καταλύματα όπου θα στεγάζεται αρχικά. Ένας από αυτούς είναι ο συγκατηγορούμενος Ούγκο Καρβαχάλ, ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, ο οποίος εγκατέλειψε το καθεστώς Μαδούρο το 2019 και έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές.

Υπάρχει επίσης ο Άντερσον Ζαμπράνο-Πατσέκο, φερόμενο μέλος της συμμορίας Tren de Aragua της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη πέρυσι στη Νέα Υόρκη για κατηγορίες περί οπλοκατοχής. Ήταν μεταξύ εκείνων που καταγράφηκαν σε βίντεο ασφαλείας να τρομοκρατούν κατοίκους σε συγκρότημα διαμερισμάτων σε προάστιο του Ντένβερ, ένα περιστατικό που ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η φυλακή MDC έχει δεχτεί μεγαλύτερο έλεγχο από το 2021, όταν το Γραφείο Φυλακών έκλεισε την άλλη φυλακή της Νέας Υόρκης - το Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο - μετά την αυτοκτονία του Τζέφρι Έπσταϊν εκεί, γεγονός που ανέδειξε την χαλαρή ασφάλεια, τις καταρρέουσες υποδομές και τις επικίνδυνες, άθλιες συνθήκες .

Διαβάστε επίσης