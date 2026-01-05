Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 32 Κουβανοί σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο

Η κυβέρνηση της Κούβας δήλωσε χθες (4/1) ότι 32 πολίτες της σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής στη Βενεζουέλα με σκοπό τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Η Αβάνα ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν δύο ημέρες πένθους στις 5 και 6 Ιανουαρίου προς τιμήν των νεκρών και είπε ότι θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της κηδείας. Η ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης έδωσε λίγες λεπτομέρειες, αλλά ανέφερε ότι όλοι οι νεκροί ήταν μέλη των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών.



«Πιστοί στις ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, οι συμπατριώτες μας εκπλήρωσαν το καθήκον τους με αξιοπρέπεια και ηρωισμό και έπεσαν, μετά από σθεναρή αντίσταση, σε άμεση μάχη εναντίον των επιτιθέμενων ή ως αποτέλεσμα βομβαρδισμών στις εγκαταστάσεις», αναφέρει η δήλωση.

Η Κούβα έχει προσφέρει ασφάλεια στον Μαδούρο από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Δεν ήταν σαφές πόσοι Κουβανοί φρουρούσαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας όταν πέθανε και πόσοι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους αλλού. Ο 63χρονος Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες συνελήφθησαν από αμερικανικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, το Σάββατο και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο κρατείται σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη εν αναμονή της εμφάνισης του στο δικαστήριο τη Δευτέρα για κατηγορίες που αφορούσαν ναρκωτικά. Κατηγορήθηκε το 2020 στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων για συνωμοσία με ναρκωτικά για τρομοκρατία. Ο ίδιος αρνούνταν πάντα οποιαδήποτε εγκληματική εμπλοκή.

