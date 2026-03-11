Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

Νέα δήλωση από τον εξόριστο γιο του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, καλεί τους Ιρανούς να «φύγουν από τους δρόμους» εν μέσω πολεμικής σύγκρουσης με τις αμερικανικές και τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Αγαπητοί συμπατριώτες, μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση του τελικού μας αγώνα», έγραψε ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, στο X, καλώντας τους Ιρανούς να «προμηθευτούν απαραίτητα προϊόντα το συντομότερο δυνατό» και να «φύγουν από τους δρόμους» .

Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε επίσης:

«Προς τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας: αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να αποσχιστείτε από τις κατασταλτικές δυνάμεις και να ενωθείτε με τον λαό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «FERTO»

11:29ΕΥ ΖΗΝ

8 τροφές που πραγματικά ενισχύουν το ανοσοποιητικό — Οι παγίδες του μάρκετινγκ στη διατροφή

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ομφαλοκήλη: Σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία!

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορά* για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα στοχοποιήσει τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 67χρονης –Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέος 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το νέο Bridger η Renault κατεβαίνει κατηγορία στα SUV

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Το χειρότερο σενάριο: Ενεργειακά Lockdown στην Ευρώπη λόγω Ιράν - Blackouts, κουπόνια και περιορισμοί - Πώς αλλάζει η καθημερινοτητά μας

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

09:22ΕΛΛΑΔΑ

MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν - Από το μοντέλο Βενεζουέλας στους Αμερικανούς «κομάντο» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ