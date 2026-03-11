Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

Ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, καλεί τους Ιρανούς να «φύγουν από τους δρόμους» εν μέσω πολεμικής σύγκρουσης με τις αμερικανικές και τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Αγαπητοί συμπατριώτες, μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση του τελικού μας αγώνα», έγραψε ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, στο X, καλώντας τους Ιρανούς να «προμηθευτούν απαραίτητα προϊόντα το συντομότερο δυνατό» και να «φύγουν από τους δρόμους» .

Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε επίσης:

«Προς τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας: αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να αποσχιστείτε από τις κατασταλτικές δυνάμεις και να ενωθείτε με τον λαό».

