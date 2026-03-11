Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας
Η Dacia έδωσε δυναμικά το παρόν στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στηρίζοντας τον ΣΕΓΑΣ και ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς ως επίσημος χορηγός.
Με σύνθημα «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία», η μάρκα συνέδεσε τη φιλοσοφία της με τις αξίες της διοργάνωσης, που προβάλλουν την προσπάθεια, την αντοχή και την προσωπική υπέρβαση.
