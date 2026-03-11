Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

Με σύνθημα «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία», η μάρκα συνέδεσε τη φιλοσοφία της με τις αξίες της διοργάνωσης, που προβάλλουν την προσπάθεια, την αντοχή και την προσωπική υπέρβαση.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας