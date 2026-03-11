Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

Η Dacia έδωσε δυναμικά το παρόν στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στηρίζοντας τον ΣΕΓΑΣ και ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς ως επίσημος χορηγός.

Newsbomb

Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας
yannis_paschalis
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σύνθημα «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία», η μάρκα συνέδεσε τη φιλοσοφία της με τις αξίες της διοργάνωσης, που προβάλλουν την προσπάθεια, την αντοχή και την προσωπική υπέρβαση.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «FERTO»

11:29ΕΥ ΖΗΝ

8 τροφές που πραγματικά ενισχύουν το ανοσοποιητικό — Οι παγίδες του μάρκετινγκ στη διατροφή

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ομφαλοκήλη: Σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία!

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορά* για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα στοχοποιήσει τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 67χρονης –Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέος 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το νέο Bridger η Renault κατεβαίνει κατηγορία στα SUV

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Το χειρότερο σενάριο: Ενεργειακά Lockdown στην Ευρώπη λόγω Ιράν - Blackouts, κουπόνια και περιορισμοί - Πώς αλλάζει η καθημερινοτητά μας

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

09:22ΕΛΛΑΔΑ

MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν - Από το μοντέλο Βενεζουέλας στους Αμερικανούς «κομάντο» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ