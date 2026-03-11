NBA: Ιστορική βραδιά Αντεμπάγιο με 83 πόντους σ’ ένα ματς - Ήττα για Μπακς

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην ιστορία του NBA, οδηγώντας τους Χιτ σε εντός έδρας νίκη 150-129 απέναντι στους Ουίζαρντς.

Ο άσος της ομάδας του Μαϊάμι σημείωσε απίστευτους 83 πόντους σε 41:54 συμμετοχής, έχοντας 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα και 36/43 βολές, ενώ παράλληλα πρόσθεσε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 τάπες, με 5 λάθη.

Η επίδοσή του αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη στην ιστορία του NBA, πίσω μόνο από τους 100 πόντους που είχε σημειώσει ο Τσάμπερλέιν το 1962. Με αυτή την εμφάνιση, ο σέντερ των Χιτ ξεπέρασε και τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος είχε πετύχει 81 πόντους με τους Λέικερς απέναντι στους Ράπτορς το 2006.

Παράλληλα, ο Αντεμπάγιο έγινε ο 11ος διαφορετικός παίκτης στην ιστορία του NBA που καταφέρνει να σημειώσει 70 ή περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι, μπαίνοντας σε μια λίστα όπου βρίσκονται επίσης οι Μπράιαντ, Ντόντσιτς, Τόμσον, Λίλαρντ, Μίτσελ, Ρόμπινσον, Μπέιλορ, Εμπίντ και Μπούκερ.

Από τους υπόλοιπους παίκτες των Χιτ, που συνολικά πέτυχαν 67 πόντους, ξεχώρισε ο Φοντέκιο με 18 πόντους σε 22:17 συμμετοχής, ευστοχώντας σε 3 από τα 4 τρίποντα που επιχείρησε. Για τους Ουίζαρντς, κορυφαίος ήταν ο Σαρ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους.

Νέα ήττα για Μπακς - Έμεινε χαμηλά ο Αντετοκούνμπο

Μία ακόμα ήττα στην κανονική διάρκεια του NBA γνώρισαν οι Μπακς, μια και οι Σανς άλωσαν το Μιλγουόκι 129-114.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει για τα «Ελάφια», καθώς κινήθηκε σε χαμηλή πτήση, τελειώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, έχοντας ακόμα 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Κούσμα να είναι ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 33 πόντους.

Ωστόσο, οι Μπακς πλήρωσαν την κατάρρευσή τους στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, όπου το «συγκρότημα» του Φοίνιξ έτρεξε ένα επιμέρους 29-17 «σφραγίζοντας» τη νίκη με κορυφαίους τους Ντέβιν Μπούκερ, με 27 πόντους, Τζέιλεν Γκριν με 25 πόντους και Ρόις Ο’ Νιλ με 21 πόντους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σίξερς-Γκρίζλις 139-129

Χοκς-Μάβερικς 124-112

Νετς-Πίστονς 100-138

Χιτ-Oυίζαρντς 150-129

Ρόκετς-Ράπτορς 113-99

Μπακς-Σανς 114-129

Σπερς-Σέλτικς 125-116

Oυόριορς-Μπουλς 124-130 (118-118 κανονική διάρκεια)

Μπλέιζερς-Χόρνετς 101-103

Κινγκς-Πέισερς 114-109

Λέικερς-Τίμπεργουλβς 120-106

