Patriot στην Τουρκία: Από τη νατοϊκή βάση στη Γερμανία η αποστολή τους - Το προηγμένο μοντέλο

Snapshot Το σύστημα αεράμυνας Patriot που αναπτύσσουν οι Τούρκοι στη Μαλάτια προήλθε από τη νατοϊκή βάση Ramstein στη Γερμανία και αποτελεί πιο προηγμένη έκδοση του μοντέλου PAC

3.

Η ομπρέλα ασφαλείας του Patriot καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ανατολίας και όχι μόνο την προστασία του Kürecik.

Η ανάπτυξη του συστήματος στη Μαλάτια ενισχύει την προστασία του τουρκικού εναέριου χώρου μετά τα ιρανικά βαλλιστικά πλήγματα. Snapshot powered by AI

Από τη Γερμανία προήλθε το σύστημα αεράμυνας Patriot που αναπτύσσουν οι Τούρκοι στη Μαλάτια μετά τα ιρανικά χτυπήματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το σύστημα, το οποίο προήλθε από την αεροπορική βάση Ramstein του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, είναι μια πιο προηγμένη έκδοση του μοντέλου Patriot PAC-3, παρόμοιο με αυτά του Incirlik, που έχουν δοθεί από την Ισπανία. Αναφέρεται ότι το αμυντικό σύστημα δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την προστασία του Kürecik, αλλά η ομπρέλα ασφαλείας του θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ανατολίας.

Αυτή η είδηση ​​δημοσιεύτηκε σήμερα στην φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Türkiye.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Ένα σύστημα Patriot αναπτύσσεται στη Μαλάτια».

Μόνο που οι Τούρκοι δεν διαθέτουν συστήματα Patriot...Και μέχρι τη σημερινή πληροφορία δεν είχε διευκρινιστεί ποια χώρα παρείχε τους Patriot στην Τουρκία.

Στην χθεσινή ανακοίνωση αναφέρεται: Επιπλέον των εθνικών μέτρων που έχουμε εφαρμόσει, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τα μέτρα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot βρίσκεται ήδη στη Μαλάτια και προετοιμάζεται για επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να υποστηρίξει την προστασία του εναέριου χώρου μας.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει επίσης το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται για την ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου.

Γιατί το ΝΑΤΟ έδωσε Patriot στην Τουρκία

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί στην επαρχία Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ στο Κουρετσίκ, η οποία παρέχει ζωτικά δεδομένα για τη συμμαχία και συνέβαλε στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τις χώρες της περιοχής και αρνείται ρητά ότι στοχεύει τη γειτονική Τουρκία. Η Άγκυρα προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην εκτοξεύσει άλλους πυραύλους προς την κατεύθυνσή της και οι πρόεδροι των δύο χωρών συζήτησαν το θέμα τη Δευτέρα.

Η ανάπτυξη του συστήματος έρχεται εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάταξης των στρατιωτικών της πόρων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Patriot, που βρίσκονται επί του παρόντος στη Νότια Κορέα. Δεν ήταν αμέσως σαφές από πού θα αναδιαταχθεί το σύστημα Patriot ή οι συστοιχίες του.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Τουρκία, αναδυόμενος ηγέτης στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας, δεν διαθέτει δικό της πλήρως ανεπτυγμένο αμυντικό σύστημα, παρά τις προσπάθειες ανάπτυξης, και βασίστηκε στα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που είναι σταθμευμένα στην ανατολική Μεσόγειο και στις δύο περιπτώσεις πυραυλικών επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα.

