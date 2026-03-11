Ελληνοτουρκικές εντάσεις και ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία: Προστασία νησιών και οικονομική επαγρύπνηση

Στο ίδιο έργο θεατές οι πολίτες!

Γιώργος Κλιαμενάκης

Ελληνοτουρκικές εντάσεις και ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία: Προστασία νησιών και οικονομική επαγρύπνηση
SOOC
ΑΠΟΨΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον Ιράν βρήκαν πάλι δουλειά οι ντίλερς των εμπόρων καυσίμων και των σούπερ μάρκετ να μιλάνε για ακρίβεια σε καύσιμα και τρόφιμα, ώστε να δημιουργούν άλλοθι οι παραπάνω και να προχωρούν σε αυξήσεις τιμών από το πρώτο κιόλας λεπτό, ενώ τα αποθέματα είναι πάνω από 90 μέρες με παλιές τιμές.

Γι' αυτό οι κατά τόπους ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και όχι χαλαροί και σε αδιαφορία, για να προστατέψουν το καταναλωτικό κοινό.

Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά στους κινδυνολόγους, που περιφέρονται στα τηλεοπτικά κανάλια. Σχολιάζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στην προστασία της Κύπρου, άλλοι αναφέρουν ότι είναι ρίσκο και άλλοι κακώς.

Παραβλέπουν όμως, ότι η μεταφορά και τοποθέτηση αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο και Έβρο, F-16 σε Λήμνο και Κύπρο πέρα από το όφελος από την προστασία του ελληνισμού, είναι και απόδειξη ισχύος έναντι οποιασδήποτε απειλής και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης των νησιών μας.

Είναι δε απάντηση στις απαιτήσεις της Τουρκίας για αποστρατικοποίησης των νησιών τα οποία όμως αυτή απειλεί.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στα γεγονότα που την αφορούν, πρωτοπορεί και εν προκειμένω συνέβαλε στην αφύπνιση της ΕΕ και ενεργοποίηση κρατών της -Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ισπανίας. Με τον τρόπο αυτόν στάλθηκε το μήνυμα πως όποια χώρα της ΕΕ αντιμετωπίσει απειλή όπως η Κύπρος, θα έχει την ανάλογη στήριξη.

Τι ήθελαν όλοι αυτοί οι πατριώτες του καναπέ που εκφράζουν αντιρρήσεις;

Την Ελλάδα στο περιθώριο χωρίς αντίδραση;

Ή μήπως ήθελαν να επαναληφθεί η προδοσία της Κύπρου του 1974 από τον πράκτορα της CIA Ιωαννίδη;

Ή η επανάληψη των Ιμίων με το μεγαλοπρεπές ευχαριστώ προς τις ΗΠΑ;

Ή η πολιτική του 2018 από τους προοδευτικούς κεντροαριστερούς, που οδήγησε στην προδοσία της Μακεδονίας;

Φτάνει πια!

Η Ελλάδα είναι εδώ με αιχμή του δόρατος τον Πρωθυπουργό της και την Κυβέρνησή του και με την Ευρώπη να γίνεται μια γροθιά όποτε χρειαστεί.

Σίγουρα το μήνυμα το έλαβαν όσοι έπρεπε εντός και εκτός Ελλάδος.

Για μας στον τόπο μας στα νησιά μας νιώθουμε τώρα πια ασφάλεια και σιγουριά! Ας το θυμούνται αυτοί που πρέπει.

Τελικά, o τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι 192 βουλευτές στις 28/6/1979 αποδείχτηκε ότι είχαν δίκιο που επικύρωσαν τη συμφωνία ένταξης στην τότε Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση που διαμορφώνεται ως μεγάλη αυτόνομη αμυντική δύναμη για τα μέλη της.

*Γιώργος Κλιαμενάκης

πρώην Δήμαρχος Δ. Ιωνίας Χίου

πρώην Αντιδήμαρχος Δ. Χίου

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για κατώτατο μισθό: Ισχύει η δέσμευση να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για «Alitheia Forum»: Δε θα νομιμοποιήσω πολιτικά με την παρουσία μου ένα κυβερνητικό σόου

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο: Τα εντυπωσιακά αεροπλανοφόρα και τα αντιτορπιλικά

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βότσης: Πλήθος κόσμου στην πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Η άνοδος του Βλάντιμιρ Πούτιν γίνεται πολιτικό δράμα υψηλών φιλοδοξιών

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Patriot στην Τουρκία: Από τη νατοϊκή βάση στη Γερμανία η αποστολή τους - Το προηγμένο μοντέλο

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός στρατός: Δεν ήταν ποτέ στόχος μας η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με στρατιωτικά μέσα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ελαφρυντικά μόνο σε 5 κατηγορούμενους - Ενδεχόμενο φυλάκισης ακόμα 5 προσώπων

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έξι. Τέσσερα. Μηδέν. Εννέα»: Το μυστήριο με τον ραδιοφωνικό σταθμό στα βραχέα που μεταδίδει μόνο αριθμούς στα Φαρσί και κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί για κατασκόπους του Ισραήλ, των ΗΠΑ ή δίνει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

12:24ΕΛΛΑΔΑ

«Σκορπιός της Ερήμου»: Αυξημένη επιτήρηση σε πολυσύχναστα σημεία, επιχειρήσεις και εισόδους της χώρας

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν σε Κύπρο: «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια»

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Αναγνωρίζω το κακό που έκανα» - Για κακούργημα διώκεται ο 27χρονος που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στην Πολίχνη

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ιστορική βραδιά Αντεμπάγιο με 83 πόντους σ’ ένα ματς - Ήττα για Μπακς

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει βασικά αγαθά από το αλουμίνιο μέχρι τη ζάχαρη

11:59ΑΠΟΨΕΙΣ

Ελληνοτουρκικές εντάσεις και ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία: Προστασία νησιών και οικονομική επαγρύπνηση

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταλαβαίνω το πολιτικό τζέρτζελο αλλά δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ελαφρυντικά μόνο σε 5 κατηγορούμενους - Ενδεχόμενο φυλάκισης ακόμα 5 προσώπων

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Αναγνωρίζω το κακό που έκανα» - Για κακούργημα διώκεται ο 27χρονος που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στην Πολίχνη

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έξι. Τέσσερα. Μηδέν. Εννέα»: Το μυστήριο με τον ραδιοφωνικό σταθμό στα βραχέα που μεταδίδει μόνο αριθμούς στα Φαρσί και κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί για κατασκόπους του Ισραήλ, των ΗΠΑ ή δίνει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ποιος ήταν ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης που έσβησε στα 87 του χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ