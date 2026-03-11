Ελληνοτουρκικές εντάσεις και ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία: Προστασία νησιών και οικονομική επαγρύπνηση

Με την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον Ιράν βρήκαν πάλι δουλειά οι ντίλερς των εμπόρων καυσίμων και των σούπερ μάρκετ να μιλάνε για ακρίβεια σε καύσιμα και τρόφιμα, ώστε να δημιουργούν άλλοθι οι παραπάνω και να προχωρούν σε αυξήσεις τιμών από το πρώτο κιόλας λεπτό, ενώ τα αποθέματα είναι πάνω από 90 μέρες με παλιές τιμές.

Γι' αυτό οι κατά τόπους ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και όχι χαλαροί και σε αδιαφορία, για να προστατέψουν το καταναλωτικό κοινό.

Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά στους κινδυνολόγους, που περιφέρονται στα τηλεοπτικά κανάλια. Σχολιάζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στην προστασία της Κύπρου, άλλοι αναφέρουν ότι είναι ρίσκο και άλλοι κακώς.

Παραβλέπουν όμως, ότι η μεταφορά και τοποθέτηση αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο και Έβρο, F-16 σε Λήμνο και Κύπρο πέρα από το όφελος από την προστασία του ελληνισμού, είναι και απόδειξη ισχύος έναντι οποιασδήποτε απειλής και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης των νησιών μας.

Είναι δε απάντηση στις απαιτήσεις της Τουρκίας για αποστρατικοποίησης των νησιών τα οποία όμως αυτή απειλεί.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στα γεγονότα που την αφορούν, πρωτοπορεί και εν προκειμένω συνέβαλε στην αφύπνιση της ΕΕ και ενεργοποίηση κρατών της -Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ισπανίας. Με τον τρόπο αυτόν στάλθηκε το μήνυμα πως όποια χώρα της ΕΕ αντιμετωπίσει απειλή όπως η Κύπρος, θα έχει την ανάλογη στήριξη.

Τι ήθελαν όλοι αυτοί οι πατριώτες του καναπέ που εκφράζουν αντιρρήσεις;

Την Ελλάδα στο περιθώριο χωρίς αντίδραση;

Ή μήπως ήθελαν να επαναληφθεί η προδοσία της Κύπρου του 1974 από τον πράκτορα της CIA Ιωαννίδη;

Ή η επανάληψη των Ιμίων με το μεγαλοπρεπές ευχαριστώ προς τις ΗΠΑ;

Ή η πολιτική του 2018 από τους προοδευτικούς κεντροαριστερούς, που οδήγησε στην προδοσία της Μακεδονίας;

Φτάνει πια!

Η Ελλάδα είναι εδώ με αιχμή του δόρατος τον Πρωθυπουργό της και την Κυβέρνησή του και με την Ευρώπη να γίνεται μια γροθιά όποτε χρειαστεί.

Σίγουρα το μήνυμα το έλαβαν όσοι έπρεπε εντός και εκτός Ελλάδος.

Για μας στον τόπο μας στα νησιά μας νιώθουμε τώρα πια ασφάλεια και σιγουριά! Ας το θυμούνται αυτοί που πρέπει.

Τελικά, o τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι 192 βουλευτές στις 28/6/1979 αποδείχτηκε ότι είχαν δίκιο που επικύρωσαν τη συμφωνία ένταξης στην τότε Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση που διαμορφώνεται ως μεγάλη αυτόνομη αμυντική δύναμη για τα μέλη της.

*Γιώργος Κλιαμενάκης

πρώην Δήμαρχος Δ. Ιωνίας Χίου

πρώην Αντιδήμαρχος Δ. Χίου