H αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Βενεζουέλα: Η πρώτη αντίδραση των αγορών – Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά κατά 1% και πλέον κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, τη μεθεπομένη της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως εννοεί να εκμεταλλευτεί εκείνη τα μεγάλα αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Στις 08:00 ώρα Ιαπωνίας (01:00 ώρα Ελλάδας), η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI υποχωρούσε στα 56,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας στα 60. Στις 08:20, το WTI υποχωρούσε κατά 0,60% στα 56,98 δολάρια το βαρέλι και το Brent κατά 0,49% στα 60,45.

Μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και την αιχμαλώτιση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλιας Φλόρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είπε πως θα δώσει άδεια σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους πόρους της Βενεζουέλας.

Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον θα «κυβερνά» τη χώρα ωσότου υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Η Βενεζουέλα διαθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο, πάνω από 303 εκατομμύρια βαρέλια (17-20% του συνόλου), κατά τον ΟΠΕΚ, του οποίου είναι μέλος—μεγαλύτερα από αυτά της Σαουδικής Αραβίας (267 εκατ.) και του Ιράν.

Όμως η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή πριν από την αμερικανική επέμβαση, στο 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, έναντι 3,5 εκατ. όταν αναλάμβανε την εξουσία ο Ούγο Τσάβες, προκάτοχος και μέντορας του Νικολάς Μαδούρο, το 1999.

Καθώς η παγκόσμια αγορά θεωρείται ήδη επαρκώς εφοδιασμένη, οι πιθανές αναταράξεις όσον αφορά την παραγωγή της Βενεζουέλας (1% της παγκόσμιας προσφοράς) αναμένεται να είναι περιορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές.

