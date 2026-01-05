ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Δεν υπάρχει πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας ή του λαού της»

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, Michael Waltz, απευθύνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026, στην έδρα του ΟΗΕ.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτζ, μιλώντας στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τόνισε ότι «δεν υπάρχει πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας ή του λαού της», δύο ημέρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, η οποία κατέληξε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

«Δεν καταλαμβάνουμε μια χώρα. Αυτή ήταν απλώς μια επιχείρηση επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της προώθησης νόμιμων κατηγοριών που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες», είπε. «Οι συντριπτικές αποδείξεις για τα εγκλήματά του Μαδούρο θα παρουσιαστούν ανοιχτά στα δικαστήρια των ΗΠΑ».

«Πιστεύουμε ότι ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας, για τους λαούς της περιοχής και για τον κόσμο ολόκληρο, σημαίνει σταθεροποίηση της περιοχής και μετατροπή της γειτονιάς στην οποία ζούμε σε ένα πολύ καλύτερο και ασφαλέστερο μέρος», πρόσθεσε.

«Θέλω να επαναλάβω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλές ευκαιρίες για έξοδο. Προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Ο Μαδούρο αρνήθηκε να τις δεχτεί».

Είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα διστάσουν να λάβουν μέτρα για να «προστατεύσουν τους Αμερικανούς από τη μάστιγα του ναρκοτρομοκρατισμού και να επιδιώξουν την ειρήνη, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον υπέροχο λαό της Βενεζουέλας».

