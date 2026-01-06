Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Ερντογάν: Συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, με τον Τούρκο πρόεδρο να υπογραμμίζει την ανάγκη αποφυγής της αστάθειας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τουρκική προεδρία σε αναρτήσεις της στα social media. Παράλληλα, συζητήθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και η εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

«Οποιαδήποτε επίθεση στην κυριαρχία του λαού και οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές εντός της διεθνούς τάξης», είπε ο Ερντογάν στον Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Συζήτησαν για τις διμερείς πολιτικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη του στόχου εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδίως τη Γάζα και τη Βενεζουέλα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να βυθιστεί στο χάος ή την αστάθεια», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος σε σχόλια που έκανε στην τηλεόραση μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

