Τραμπ: Επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες για την ανοικοδόμηση της ενέργειας στη Βενεζουέλα

Η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες για να τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν τις ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News

Όπως είπε, προτεραιότητα αποτελεί η «αποκατάσταση» της Βενεζουέλας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει χρόνο, ενώ εκτίμησε ότι η αποκατάσταση της ενεργειακής υποδομής θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 18 μήνες, αν και με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν αρχικά από τις πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια θα αποζημιωθούν είτε απευθείας από το αμερικανικό κράτος είτε μέσω εσόδων.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα. «Όχι, δεν είμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους που πουλούν ναρκωτικά. Είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους που αδειάζουν τις φυλακές τους στη χώρα μας και στέλνουν τους τοξικομανείς και τους τροφίμους ψυχιατρικών ιδρυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιο. Η αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος, απαίτησε την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ, μιλώντας την Κυριακή στο περιοδικό The Atlantic, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η μεταβατική ηγεσία «δεν πράξει το σωστό», θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Να σημειωθεί πως την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για τα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, ανέφερε ότι θα απαιτηθούν μεγάλες επενδύσεις από τις πετρελαϊκές εταιρείες για την αποκατάσταση των υποδομών, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες είναι έτοιμες να αναλάβουν το έργο.