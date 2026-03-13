Nέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πριν από λίγο νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, η οποία ενεργοποίησε τις σειρήνες συναγερμού.

Τα αμυντικά συστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία για να αναχαιτίσουν την απειλή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF).

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν ότι πρόσφατα εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει διανείμει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ακολουθήσει τις οδηγίες - σώζουν ζωές. Πρέπει να εισέλθετε στις προστατευόμενες περιοχές μόλις λάβετε την ειδοποίηση και να παραμείνετε εκεί μέχρι νεωτέρας. Η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή θα είναι δυνατή μόνο μετά από λήψη σαφών οδηγιών. Πρέπει να συνεχίσετε να ενεργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» αναφέρεται στην ενημέρωση του ισραηλινού στρατού (IDF) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγη ώρα αργότερα, με νεότερη ενημέρωση του IDF, αναφέρεται ότι αφού αξιολογήθηκε η κατάσταση είναι δυνατή η αποχώρηση από την προστατευόμενη περιοχή.

צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.



מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.



הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים



יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντουφέριν δήλωσε πως οι στρατιώτες των Ισραηλινών Δυνάμεων σε όλους τους σχηματισμούς - στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά - είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι να προστατεύσουν τους Ισραηλινούς. «Έχουμε περισσότερους στόχους και απειλές να ανατρέψουμε και είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας» επισήμανε.