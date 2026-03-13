Η Σίντι Κρόφορντ δέχθηκε έντονη κριτική για την πρωινή της ρουτίνα - «Ό,τι πρέπει, αν είσαι πλούσια»

Η Σίντι Κρόφορντ εξέπληξε τους ακολούθους της αποκαλύπτοντας τη ρουτίνα των 2,5 ωρών που ακολουθεί κάθε πρωί. Αυτή περιλαμβάνει ξύπνημα στις 6 το πρωί και dry brushing μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά αφού σηκωθεί από το κρεβάτι.

Το 60χρονο super model – που έγινε ιδιαίτερα γνωστή τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 για την καριέρα της στο μόντελινγκ και την υποκριτική, χρησιμοποιεί επίσης gua sha στο πρόσωπό της, μια τεχνική που υποτίθεται ότι βοηθά στην ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος στο πρόσωπο.

Η Σίντι Κρόφορντ / AP

Στις 6:45 π.μ. κάθεται σε ένα στρώμα Bemer, που προορίζεται να βοηθά στην αποκατάσταση των μυών, ενώ φορά ένα καπέλο κόκκινου φωτός Capillus. Χρησιμοποιεί επίσης μια συσκευή κόκκινου φωτός για το πρόσωπό της.

Στις 7 π.μ. πίνει ένα σφηνάκι μηλόξυδο και στη συνέχεια περπατά ξυπόλητη στο γρασίδι “για γείωση” μέχρι να φτάσει στο τζακούζι της.

Έπειτα ντύνεται για προπόνηση και φτιάχνει έναν καφέ με κολλαγόνο. Στη συνέχεια ελέγχει τα email της πριν πάει στο γυμναστήριο για προπόνηση που περιλαμβάνει άλματα σε τραμπολίνο, διατάσεις και πιλάτες.

Αρκετοί χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν το βίντεο: κάποιοι είπαν ότι τους άρεσε η ρουτίνα, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι δείχνει πόσο πλούσια είναι.

«Αλλά δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί πρέπει να ξυπνούν στις 6 το πρωί όταν δεν έχουν τίποτα να κάνουν», σχολίασε ένας χρήστης.

«Δεν μπορώ να φανταστώ να μπαίνω σε τζακούζι στην αρχή της ημέρας και πριν από προπόνηση. Εμένα με χαλαρώνουν και με εξαντλούν», σχολίασε κάποιος άλλος.

Ένας ακόμη έγραψε: «Αν είχα μόνο χρήματα και χρόνο, θα ήθελα να πιστεύω ότι έτσι θα έκανα κι εγώ την πρωινή μου ρουτίνα».

«Cindy, είμαι πολύ φτωχός για όλα αυτά», αστειεύτηκε ένας χρήστης.

Ένας ακόμη σχολίασε: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν το να έχεις χρήματα»

