Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

Το μοντέλο Κάια Γκέρμπερ (Kaia Gerber) αποκάλυψε πως γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι – πράγμα όχι και τόσο περίεργο, αφού μητέρας της είναι το θρυλικό σούπερ μόντελ των 90s, Σίντι Κρόφορντ!

Η Γκέρμπερ περιέγραψε μάλιστα τα παιδικά της χρόνια τα ως απολύτως «φυσιολογικά», παρά τη λάμψη που περιέβαλλε την οικογένειά της.

Η 24χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε στο Harper’s Bazaar ότι η ανατροφή της ήταν «αρκετά απομονωμένη, αλλά με την καλή έννοια», τονίζοντας πως «ήταν όσο πιο φυσιολογική μπορούσε να είναι».

«Πάντα πήγαινα σε δημόσιο σχολείο. Έκανα θέατρο, συμμετείχα σε όλες τις παραστάσεις της κοινότητας, ήμουν στη χορωδία, έκανα ρεσιτάλ τραγουδιού, χόρευα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάια Γκέρμπερ και Σίντι Κρόφορντ σε εκδήλωση την 1η Νοεμβρίου 2025 Invision / AP Images

Ένα σπίτι γεμάτο βιβλία - και γυμνές φωτογραφίες

Αν και, όπως λέει, μεγάλωσε σε ένα σπίτι «γεμάτο βιβλία», η Gerber περιγράφει και κάτι που δεν συναντά κανείς εύκολα σε ένα παιδικό περιβάλλον: γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της στους τοίχους του σπιτιού. Σύμφωνα με την πρωταγωνίστρια του Babylon, φωτογραφίες της Cindy Crawford χωρίς ρούχα κοσμούσαν το οικογενειακό τους σπίτι.

«Για μένα ήταν τέχνη», εξήγησε. «Δεν ήταν χυδαίο, δεν ήταν αντικειμενοποίηση».

Όπως τόνισε, ήταν «δώρο» να μεγαλώνει σε ένα σπίτι «χωρίς ντροπή για το γυναικείο σώμα».

Η Σίντι Κρόφορντ με τα παιδιά της, Πρέσλεϊ και Κάια το 2008 AP Photo/Dan Steinberg

Η Gerber σημείωσε ότι η παιδική της ηλικία άλλαξε στα 15 της χρόνια, όταν η Donatella Versace την επέλεξε προσωπικά για την πρώτη καμπάνια παιδικής ένδυσης του οίκου Versace.

Σε εκείνη την ηλικία ξεκίνησε κατ’ οίκον εκπαίδευση, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο του μόντελινγκ, στα χνάρια της μητέρας της.

Η Σίντι Κρόφορντ, ο σύζυγός της Ρέιντ Γκέρμπερ, και τα παιδιά τους, Πρέσλεϊ και Κάια τον Ιούνιο του 2011 AP Photo/Charles Sykes

«Δεν με προστάτευε υπερβολικά»

Η ηθοποιός του Palm Royale ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν ένιωσε πως η Cindy Crawford τη μεγάλωσε «σε γυάλα».

«Δεν δίνει συμβουλές αν δεν της ζητήσεις», είπε η Gerber. «Αλλά αν τη ρωτήσεις, ετοιμάσου, γιατί θα είναι πολύ ειλικρινής — με τρόπους που μερικές φορές είναι δύσκολο να τους ακούσεις. Συνήθως έχει δίκιο, πράγμα εκνευριστικό, αλλά είναι και πρόθυμη να με αφήσει να κάνω το ίδιο λάθος που έκανε εκείνη πριν από 30 χρόνια».

Η Kaia Gerber έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην πασαρέλα στα 16 της και έκτοτε έχει περπατήσει για κορυφαίους οίκους μόδας, όπως Chanel, Versace και Prada.

Η Κάια Γκέρμπερ σε πασαρέλα το 2017 AP

Σίντι Κρόφορντ: Συμβουλεύω τα παιδιά μου να είναι συνεπείς στην ώρα τους

Η Cindy Crawford μίλησε για τις συμβουλές που δίνει στα παιδιά της σε συνέντευξή της στο Fox News Digital, στο πλαίσιο των δεύτερων ετήσιων WWD Style Awards.

«Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω και στα δύο μου παιδιά - είτε ασχολούνται με το μόντελινγκ είτε με κάτι άλλο - είναι να είναι συνεπείς στην ώρα τους», δήλωσε το 59χρονο supermodel.

Η Crawford αναφέρθηκε και στο πώς διατηρεί την αυτοπεποίθησή της:

«Ω Θεέ μου, νομίζω ότι πολλές φορές απλώς το προσποιείσαι. Αλλά αν είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου, αν κάνεις δουλειά που αγαπάς, αν έχεις σκοπό… Κάποια στιγμή με ρώτησαν: “Πώς βρίσκεις την αυτοπεποίθηση να περπατήσεις στο κόκκινο χαλί;”. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές δεν την έχεις. Όμως, μόλις βγεις από την πόρτα, παίρνεις την απόφαση και προχωράς».

Όπως πρόσθεσε, το γεγονός ότι ζει τόσα χρόνια στον ίδιο τόπο και νιώθει πλέον κομμάτι της κοινότητας, συναντώντας παλιούς φίλους, «κάνει όλη τη διαδικασία πιο ευχάριστη».

