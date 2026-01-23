Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

Το μοντέλο μίλησε για τα παιδικά της χρόνια ως κόρη της θρυλικής supermodel των 90s

Newsbomb

Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

Κάια Γκέρμπερ και Σίντι Κρόφορντ σε εκδήλωση την 1η Νοεμβρίου 2025

Invision / AP Images
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μοντέλο Κάια Γκέρμπερ (Kaia Gerber) αποκάλυψε πως γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι – πράγμα όχι και τόσο περίεργο, αφού μητέρας της είναι το θρυλικό σούπερ μόντελ των 90s, Σίντι Κρόφορντ!

Η Γκέρμπερ περιέγραψε μάλιστα τα παιδικά της χρόνια τα ως απολύτως «φυσιολογικά», παρά τη λάμψη που περιέβαλλε την οικογένειά της.

Η 24χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε στο Harper’s Bazaar ότι η ανατροφή της ήταν «αρκετά απομονωμένη, αλλά με την καλή έννοια», τονίζοντας πως «ήταν όσο πιο φυσιολογική μπορούσε να είναι».

«Πάντα πήγαινα σε δημόσιο σχολείο. Έκανα θέατρο, συμμετείχα σε όλες τις παραστάσεις της κοινότητας, ήμουν στη χορωδία, έκανα ρεσιτάλ τραγουδιού, χόρευα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Kaia Gerber,Cindy Crawford

Κάια Γκέρμπερ και Σίντι Κρόφορντ σε εκδήλωση την 1η Νοεμβρίου 2025

Invision / AP Images

Ένα σπίτι γεμάτο βιβλία - και γυμνές φωτογραφίες

Αν και, όπως λέει, μεγάλωσε σε ένα σπίτι «γεμάτο βιβλία», η Gerber περιγράφει και κάτι που δεν συναντά κανείς εύκολα σε ένα παιδικό περιβάλλον: γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της στους τοίχους του σπιτιού. Σύμφωνα με την πρωταγωνίστρια του Babylon, φωτογραφίες της Cindy Crawford χωρίς ρούχα κοσμούσαν το οικογενειακό τους σπίτι.

«Για μένα ήταν τέχνη», εξήγησε. «Δεν ήταν χυδαίο, δεν ήταν αντικειμενοποίηση».

Όπως τόνισε, ήταν «δώρο» να μεγαλώνει σε ένα σπίτι «χωρίς ντροπή για το γυναικείο σώμα».

Cindy Crawford, Kaia Gerber, Presley Gerber

Η Σίντι Κρόφορντ με τα παιδιά της, Πρέσλεϊ και Κάια το 2008

AP Photo/Dan Steinberg

Η Gerber σημείωσε ότι η παιδική της ηλικία άλλαξε στα 15 της χρόνια, όταν η Donatella Versace την επέλεξε προσωπικά για την πρώτη καμπάνια παιδικής ένδυσης του οίκου Versace.

Σε εκείνη την ηλικία ξεκίνησε κατ’ οίκον εκπαίδευση, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο του μόντελινγκ, στα χνάρια της μητέρας της.

Cindy Crawford, Rande Gerber, Presley Gerber, Kaia Gerber

Η Σίντι Κρόφορντ, ο σύζυγός της Ρέιντ Γκέρμπερ, και τα παιδιά τους, Πρέσλεϊ και Κάια τον Ιούνιο του 2011

AP Photo/Charles Sykes

«Δεν με προστάτευε υπερβολικά»

Η ηθοποιός του Palm Royale ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν ένιωσε πως η Cindy Crawford τη μεγάλωσε «σε γυάλα».

«Δεν δίνει συμβουλές αν δεν της ζητήσεις», είπε η Gerber. «Αλλά αν τη ρωτήσεις, ετοιμάσου, γιατί θα είναι πολύ ειλικρινής — με τρόπους που μερικές φορές είναι δύσκολο να τους ακούσεις. Συνήθως έχει δίκιο, πράγμα εκνευριστικό, αλλά είναι και πρόθυμη να με αφήσει να κάνω το ίδιο λάθος που έκανε εκείνη πριν από 30 χρόνια».

Η Kaia Gerber έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην πασαρέλα στα 16 της και έκτοτε έχει περπατήσει για κορυφαίους οίκους μόδας, όπως Chanel, Versace και Prada.

APTOPIX Fashion Calvin Klein

Η Κάια Γκέρμπερ σε πασαρέλα το 2017

AP

Σίντι Κρόφορντ: Συμβουλεύω τα παιδιά μου να είναι συνεπείς στην ώρα τους

Η Cindy Crawford μίλησε για τις συμβουλές που δίνει στα παιδιά της σε συνέντευξή της στο Fox News Digital, στο πλαίσιο των δεύτερων ετήσιων WWD Style Awards.

«Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω και στα δύο μου παιδιά - είτε ασχολούνται με το μόντελινγκ είτε με κάτι άλλο - είναι να είναι συνεπείς στην ώρα τους», δήλωσε το 59χρονο supermodel.

Η Crawford αναφέρθηκε και στο πώς διατηρεί την αυτοπεποίθησή της:

«Ω Θεέ μου, νομίζω ότι πολλές φορές απλώς το προσποιείσαι. Αλλά αν είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου, αν κάνεις δουλειά που αγαπάς, αν έχεις σκοπό… Κάποια στιγμή με ρώτησαν: “Πώς βρίσκεις την αυτοπεποίθηση να περπατήσεις στο κόκκινο χαλί;”. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές δεν την έχεις. Όμως, μόλις βγεις από την πόρτα, παίρνεις την απόφαση και προχωράς».

Όπως πρόσθεσε, το γεγονός ότι ζει τόσα χρόνια στον ίδιο τόπο και νιώθει πλέον κομμάτι της κοινότητας, συναντώντας παλιούς φίλους, «κάνει όλη τη διαδικασία πιο ευχάριστη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό της 12χρονης

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Xειρότερος εφιάλτης: Μαύρο βασιλικό φίδι κρυβόταν κάτω από το μαξιλάρι της, αλλά δεν ξέρει από πότε

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα 

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κασσαβέτειας: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης - Συναγερμός στις αρχές

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Mαρκ Κάρνι: Πώς ο Καναδός πρωθυπουργός έγινε ο νέος «ροκ σταρ» της πολιτικής- Η ιστορική ομιλία στο Νταβός και η απάντηση στον Τραμπ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Social media και εφήβοι: Η πρώτη δράση του ΚΕΣΟ για το 2026 σε Λύκειο των Αγίων Θεοδώρων

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Οκλαχόμα: Βιντεοπαιχνίδι θανάτου - 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του, επειδή «εξοργίστηκε»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πώς θα αποζημιωθείτε για τις ζημιές - Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το Ε9 - Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις πριν τον νέο ΕΝΦΙΑ

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 16χρονο στο Άλσος Συγγρού

11:31LIFESTYLE

Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος Βάρης: Η γυναίκα μου ήταν 3,5 ώρες σκαρφαλωμένη σε δέντρο για να σωθεί - Ευτυχώς που ήρθε ο δήμαρχος και με βοήθησε

11:22WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η φράση «διέβη τον Ρουβίκωνα» - Πώς συνδέεται με την «ο κύβος ερρίφθη»

11:13LIFESTYLE

Η Μελάνια Τραμπ πάει Χόλιγουντ - Sold out για την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ

11:04LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Νέο ηλεκτρικό SUV με κορυφαία αυτονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

10:26WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή τοποθεσία του Παραδείσου

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

11:31LIFESTYLE

Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Mαρκ Κάρνι: Πώς ο Καναδός πρωθυπουργός έγινε ο νέος «ροκ σταρ» της πολιτικής- Η ιστορική ομιλία στο Νταβός και η απάντηση στον Τραμπ

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Οκλαχόμα: Βιντεοπαιχνίδι θανάτου - 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του, επειδή «εξοργίστηκε»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή της σύλληψης του 5χρονου από την ICE - «Να τον αφήναμε στο κρύο;», λέει ο Βανς

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

10:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέλουν «λευκή επιταγή» για τον στρατό τους στη Γροιλανδία – Τι αποκαλύπτει το Bloomberg

11:04LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ