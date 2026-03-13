Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική: Καθυστερήσεις 5-20 λεπτών σε Κηφισό και Αττική Οδό

Snapshot Υψηλή είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, με αυξημένη κίνηση τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου σε εκτεταμένα τμήματα του δρόμου.

Συμφόρηση καταγράφεται επίσης σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως οι λεωφόροι Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε βασικές οδούς του κέντρου.

Η τροχαία επιβεβαιώνει την αυξημένη κίνηση σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες, περιλαμβανομένων των Αθηνών

Λαμίας και Βασιλίσσης Κωνσταντίνου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Για ακόμα μία ημέρα κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος του Πειραιά μέχρι τη Νέα Ιωνία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντη μέχρι τον Πειραιά και από την Κηφισιά μέχρι την Μεταμόρφωση.

Την ίδια ώρα στην Αττική Οδό αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα μέχρι το Μαρούσι καθώς επίσης και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026

Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:

