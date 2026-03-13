Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική: Καθυστερήσεις 5-20 λεπτών σε Κηφισό και Αττική Οδό
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 5-20 λεπτών σε διάφορα σημεία, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο
Snapshot
- Υψηλή είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, με αυξημένη κίνηση τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου σε εκτεταμένα τμήματα του δρόμου.
- Συμφόρηση καταγράφεται επίσης σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως οι λεωφόροι Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε βασικές οδούς του κέντρου.
- Η τροχαία επιβεβαιώνει την αυξημένη κίνηση σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες, περιλαμβανομένων των Αθηνών
- Λαμίας και Βασιλίσσης Κωνσταντίνου.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Για ακόμα μία ημέρα κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό.
Συγκεκριμένα, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος του Πειραιά μέχρι τη Νέα Ιωνία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντη μέχρι τον Πειραιά και από την Κηφισιά μέχρι την Μεταμόρφωση.
Την ίδια ώρα στην Αττική Οδό αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα μέχρι το Μαρούσι καθώς επίσης και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.
Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Σταδίου