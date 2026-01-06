Μετά τη Βενεζουέλα στο στόχαστρο του Τραμπ η Γροιλανδία και άλλες χώρες - Προειδοποίηση για το ΝΑΤΟ

Τι είναι το «δόγμα Donroe» που θέλει να εφαρμόσει ο Τραμπ αλά «Μονρόε» - Ποιοι ανησυχούν και γιατί, με βάση τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για το μέλλον

Μετά τη Βενεζουέλα στο στόχαστρο του Τραμπ η Γροιλανδία και άλλες χώρες - Προειδοποίηση για το ΝΑΤΟ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημαδεύεται από μια επιθετική επαναχάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, με τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο να προκαλούν διεθνείς ανησυχίες για το ποια χώρα μπορεί να βρεθεί επόμενη στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλούμενος το αναθεωρημένο «Δόγμα Donroe» - μια σύγχρονη εκδοχή του Δόγματος Μονρόε - έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τον δυτικό ημισφαίριο και κρίσιμες γεωστρατηγικές περιοχές ζωτικού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ.

Γροιλανδία: «Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν»

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η Γροιλανδία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ τη χρειάζονται «πολύ άσχημα» για λόγους εθνικής ασφάλειας, επικαλούμενος την παρουσία ρωσικών και κινεζικών πλοίων, γεγονός που αναζωπύρωσε φόβους για πιθανή αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Μιλώντας μέσα από το Air Force One, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν σκοπεύει να αναλάβει δράση στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι θα επανέλθει στο θέμα «σε 20 ημέρες», ενώ χλεύασε τις αμυντικές δυνατότητες της Δανίας.

«Η Γροιλανδία είναι γεμάτη κινεζικά και ρωσικά πλοία. Τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η Δανία δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα», δήλωσε.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, αντέδρασε σφοδρά, προειδοποιώντας ότι επίθεση των ΗΠΑ σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε «το τέλος της Συμμαχίας και της ασφάλειας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Όπως τόνισε, «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε τα πάντα σταματούν».

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ο οποίος κάλεσε τον Τραμπ να εγκαταλείψει τις «φαντασιώσεις περί προσάρτησης», κάνοντας λόγο για «εντελώς απαράδεκτη ρητορική». Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι «η Γροιλανδία δεν είναι Βενεζουέλα» και ότι πρόκειται για μια δημοκρατική χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις - μεταξύ τους η Σουηδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - εξέφρασαν ξεκάθαρη στήριξη στη Δανία, τονίζοντας ότι το μέλλον της Γροιλανδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τον λαό της.

Την ίδια ώρα, η ένταση στην Αρκτική κλιμακώνεται, καθώς ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία ανταγωνίζονται για τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων που αναδύονται καθώς οι πάγοι λιώνουν, όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

Άλλες χώρες στο οπτικό πεδίο της Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, η Γροιλανδία δεν είναι η μόνη χώρα που προκαλεί ανησυχία. Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε απειλές κατά του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι επιτρέπει τη δράση καρτέλ ναρκωτικών. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης, παρά το γεγονός ότι η Κολομβία υπήρξε επί δεκαετίες βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Στο Ιράν, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές αντιδράσεις θα είναι «πολύ σκληρές» αν υπάρξουν νέοι νεκροί. Παρότι το Ιράν δεν εντάσσεται τυπικά στο πλαίσιο του «Δόγματος Donroe», παραμένει βασικός στόχος της αμερικανικής στρατηγικής, μετά και τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Στο Μεξικό, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ελέγχει τη διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών, ενώ η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο έδαφος της χώρας.

Τέλος, η Κούβα εμφανίζεται –σύμφωνα με τον Τραμπ– «έτοιμη να καταρρεύσει», μετά την απώλεια της στήριξης από τη Βενεζουέλα, με την Ουάσινγκτον να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Μια νέα παγκόσμια τάξη;

Οι εξελίξεις έχουν εντείνει τις ανησυχίες περί διαμόρφωσης μιας νέας παγκόσμιας τάξης, όπου οι παραδοσιακές ισορροπίες, το ΝΑΤΟ και το διεθνές δίκαιο δοκιμάζονται. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά Γροιλανδή βουλευτής, «πρέπει να ελπίζουμε στο καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο».

Μετά τη Βενεζουέλα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις του Λευκού Οίκου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και η κλιμάκωση της ρητορικής του έχουν ήδη προκαλέσει ένα κλίμα πρωτοφανούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

