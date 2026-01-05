ΗΠΑ - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το ΔΙΚΟ μας ημισφαίριο»
«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας» καθιστά σαφές το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ και τη φράση «This is OUR Hemisphere», συνοδευόμενη από το μήνυμα ότι «ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».
