ΗΠΑ - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το ΔΙΚΟ μας ημισφαίριο»

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ και τη φράση «This is OUR Hemisphere», συνοδευόμενη από το μήνυμα ότι «ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».

