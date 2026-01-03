Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, γνωστός για την αυταρχική του διακυβέρνηση και τις χαρακτηριστικές του φόρμες, βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς η πολιτική και οικονομική κρίση που συνόδευσε τη θητεία του είχε βαθιές επιπτώσεις στη χώρα

Δημήτρης Δρίζος

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος πρόσφατα συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας, υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, γνωστός για την αυταρχική του διακυβέρνηση και τις χαρακτηριστικές του φόρμες, βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς η πολιτική και οικονομική κρίση που συνόδευσε τη θητεία του είχε βαθιές επιπτώσεις στη χώρα.

Ο Μαδούρο ανέλαβε την προεδρία της Βενεζουέλας το 2013, μετά τον θάνατο του Ούγκο Τσάβες, του χαρισματικού ηγέτη της αριστερής λαϊκιστικής πολιτικής και μέντορά του. Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε σε πολύ ταπειλά πλαίσια: εργαζόταν ως οδηγός λεωφορείου, προτού γίνει συνδικαλιστής και αργότερα υπηρετήσει ως υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος υπό την ηγεσία του Τσάβες.

Το 2013, ο Μαδούρο φωτογραφήθηκε συχνά με το χέρι υψωμένο δίπλα σε πορτρέτα του Τσάβες, σήμα της στενής πολιτικής και ιδεολογικής του σχέσης με τον προκάτοχό του.

Γιατί είναι τόσο αντιπαθής στις ΗΠΑ;

Η δημοφιλία του Μαδούρο ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει αυτήν του Τσάβες, ενός ηγέτη με φυσική λαϊκή γοητεία και αμεσότητα. Η οικονομία της Βενεζουέλας κατέρρευσε στα χρόνια της διακυβέρνησής του, καθώς τα οικονομικά προβλήματα που άφησε ο Τσάβες — όπως οι αυστηροί έλεγχοι τιμών και οι γενναιόδωρες επιδοτήσεις που εξανέμισαν τα κρατικά αποθέματα από τα έσοδα του πετρελαίου — επιδεινώθηκαν.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου τη δεκαετία του 2010 έκανε αδύνατη την εισαγωγή βασικών αγαθών και φαρμάκων, ενώ η υπερβολική έκδοση χρήματος οδήγησε σε υπερπληθωρισμό και κατάρρευση του νομίσματος. Η διαφθορά και οι διεθνείς κυρώσεις αύξησαν περαιτέρω την πίεση.

Ο Μαδούρο απάντησε με καταστολή στις κοινωνικές αντιδράσεις, χτυπώντας βίαια τις επαναλαμβανόμενες μαζικές διαδηλώσεις και αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για νοθεία στις εκλογές του 2018 και του 2024. Η οικονομική και πολιτική κρίση ώθησε πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού — περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι — να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ

Η ιδεολογία της «Μπολιβαριανής επανάστασης» του Τσάβες και του Μαδούρο, μια σκληρά αριστερή πολιτική πλατφόρμα, απορρίπτει τον αμερικανικό καπιταλισμό και την παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως ιμπεριαλιστική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο για πολιτική καταστολή και αμφισβητούν τη νομιμότητά του, αναγνωρίζοντας τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης ως νόμιμους εκλεγμένους προέδρους μετά τις εκλογές του 2018 και του 2024.

Παράλληλα, οι αμερικανικές κυβερνήσεις κατηγορούν τη Βενεζουέλα για μη συνεργασία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και των εγκληματικών οργανώσεων. Ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ακόμα περισσότερο, κατηγορώντας τον Μαδούρο για την μαζική μετανάστευση Βενεζουελάνων προς τις ΗΠΑ, για «κλοπή» αμερικανικού πετρελαίου και υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ηγείται καρτέλ ναρκωτικών — κατηγορίες που ο Μαδούρο αρνείται κατηγορηματικά.

