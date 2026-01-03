Μετά τον Μαδούρο, τι; Ποιος θα κυβερνήσει τη Βενεζουέλα έπειτα από τη σύλληψή του

Σοβαρά ερωτήματα εξουσίας ανακύπτουν στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, όπως ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 12:00 ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της σημερινής (03/01) μεγάλης κλίμακας αμερικανικής επίθεσης από αέρος στο Καράκας.

Το προεδρικό ζεύγος μεταφέρθηκε εκτός χώρας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, η εξουσία θα περάσει στην αντιπρόεδρο, Ντελσί Ροντρίγκες, η οποία είναι υπεύθυνη για την οικονομική πολιτική. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, οι τύχες της χώρας «κρέμονται» από μία κλωστή και δεν είναι σαφές ποιος θα αναλάβει τελικά το χρίσμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναγνωρίσει τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο, ενώ, η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι ο νόμιμος πρόεδρος είναι ο εξόριστος πολιτικός, Εντμούντο Γκονζάλες.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης και ιδίως η Μαρία – Κορίνα Ματσάντο, η τελευταία νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, αναφέρουν εδώ και μήνες ότι η αντιπολίτευση είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία και προετοιμάζεται κρυφά εδώ και μήνες.

Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις ραγδαίες εξελίξεις στο LIVE BLOG του Newsbomb.

Διαβάστε επίσης