Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διατάξει επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS.

Βίντεο δείχνουν την «κόλαση» φωτιάς και καπνό να υψώνονται πάνω από το Καράκας κατά την επιδρομή αμερικανικών αεροσκαφών.

BREAKING:



U.S. helicopters are POUNDING the Venezuelan military complex Fuerte Tiuna in Caracas pic.twitter.com/l9jblj2O5a — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει την αμερικανική στρατιωτική επίθεση, με τον Νικολάς Μαδούρο να έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πολλές από τις κοινότητες στον περίγυρο της πρωτεύουσας βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ, οι εικόνες από τα προάστια του Καράκας είναι συγκλονιστικές, με κόσμο να τρέχει πανικόβλητος ώστε να σωθεί.