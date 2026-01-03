LIVE BLOG: Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τις διαδοχικές εκρήξεις που έχουν σημειωθεί σε περιοχές όπως η Καρλότα και η Φουέρτε Τιούνα, στο Καράκας.

LIVE εικόνα από το Καράκας:

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πετρό, αναφέρει ότι «η Βενεζουέλα δέχεται επίθεση και βομβαρδίζεται με «πυραύλους», σημειώνοντας να ειδοποιηθεί ο κόσμος. «Βομβαρδίζουν με πυραύλους. Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να συνεδριάσουν αμέσως», τονίζει.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ενήμεροι για τα γεγονότα, ενώ, το CBS μεταδίδει ότι «ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ διέταξε επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η κυβέρνηση ενέτεινε το πρωί του Σαββάτου την εκστρατεία κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο».

Διαβάστε επίσης