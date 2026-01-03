LIVE BLOG: Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ
Πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, στον απόηχο των επανειλημμένων απειλών για χερσαίες επιχειρήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο προσπαθειών να ασκηθεί πίεση στον Νικολάς Μαδούρο να αποχωρήσει από την προεδρία – Όλες οι εξελίξεις στο Newsbomb
Η Βενεζουέλα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τις διαδοχικές εκρήξεις που έχουν σημειωθεί σε περιοχές όπως η Καρλότα και η Φουέρτε Τιούνα, στο Καράκας.
LIVE εικόνα από το Καράκας:
Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πετρό, αναφέρει ότι «η Βενεζουέλα δέχεται επίθεση και βομβαρδίζεται με «πυραύλους», σημειώνοντας να ειδοποιηθεί ο κόσμος. «Βομβαρδίζουν με πυραύλους. Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να συνεδριάσουν αμέσως», τονίζει.
Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ενήμεροι για τα γεγονότα, ενώ, το CBS μεταδίδει ότι «ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ διέταξε επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η κυβέρνηση ενέτεινε το πρωί του Σαββάτου την εκστρατεία κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο».