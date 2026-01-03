Βενεζουέλα: Iσχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας
Χρήστες δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν εκρήξεις σε περιοχές όπως η Καρλότα και η Φουέρτε Τιούνα, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας
Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που θύμιζαν υπερπτήσεις αεροσκαφών, ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Καράκας, γύρω στις 02:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας).
Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας σημειώθηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης σε νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση, όπου ήταν ορατή και στήλη καπνού.
Οι εκρήξεις συνεχίστηκαν και λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 02:15, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Σε πολλές γειτονιές, άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, ενώ, από διάφορα σημεία του Καράκας παρατηρήθηκαν κινήσεις και συγκεντρώσεις πολιτών.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν χαμηλά πάνω από την πόλη, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση ούτε από τις Αρχές της Βενεζουέλας ούτε από την αμερικανική πλευρά.
Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας ότι οι ημέρες του Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η κυβέρνηση εμπλέκεται στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι αναζητά προσχήματα για επίθεση στη χώρα. «Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη.
Την ίδια ώρα, το CBS με δικό του ρεπορτάζ, κάνει λόγο για στρατιωτικά χτυπήματα σε συγκεκριμένους στόχους με εντολή του προέδρου Τραμπ.