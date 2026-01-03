Βενεζουέλα: Iσχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που θύμιζαν υπερπτήσεις αεροσκαφών, ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Καράκας, γύρω στις 02:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας).

#ATENCIÓN Nos llegan videos de ciudadanos que grabaron las explosiones en Caracas la madrugada de este sábado #3Ene https://t.co/7cAxwlym2s pic.twitter.com/SJGLDhFwW9 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας σημειώθηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης σε νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση, όπου ήταν ορατή και στήλη καπνού.

Οι εκρήξεις συνεχίστηκαν και λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 02:15, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Σε πολλές γειτονιές, άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, ενώ, από διάφορα σημεία του Καράκας παρατηρήθηκαν κινήσεις και συγκεντρώσεις πολιτών.

?? | URGENTE: Imágenes que parecen mostrar helicópteros de operaciones especiales CH-47G “Chinook” del ejército de EE. UU., probablemente del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR), sobre la capital venezolana, Caracas. pic.twitter.com/GBO2QnUcNt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 3, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν χαμηλά πάνω από την πόλη, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση ούτε από τις Αρχές της Βενεζουέλας ούτε από την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας ότι οι ημέρες του Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η κυβέρνηση εμπλέκεται στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι αναζητά προσχήματα για επίθεση στη χώρα. «Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη.

?Alert Venezuela



There are now multiple reports of possible strikes in Venezuela, with explosions and smoke seen in images circulating.



Initial reports indicate that the Generalissimc Francisco de Miranda Air Base in Caracas may have been hit.



The situation is developing. pic.twitter.com/X0my5TAorT — Chyno News (@ChynoNews) January 3, 2026

Την ίδια ώρα, το CBS με δικό του ρεπορτάζ, κάνει λόγο για στρατιωτικά χτυπήματα σε συγκεκριμένους στόχους με εντολή του προέδρου Τραμπ.

