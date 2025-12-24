Βενεζουέλα: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» μετά την κατάσχεση πετρελαιοφόρων

Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «μεγάλο εκβιασμό» σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η κατάσχεση δύο πετρελαιοφόρων της Βενεζουέλας από την Ουάσινγκτον ήταν «χειρότερη από πειρατεία», δήλωσε ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ.

Η έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ συγκλήθηκε για να συζητηθεί η κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων, η οποία έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δηλώσει ότι καταδιώκουν ένα τρίτο πετρελαιοφόρο.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι ηγείται σε ένα καρτέλ ναρκωτικών και δήλωσε ότι οι συμμορίες λειτουργούσαν σε καθεστώς ατιμωρησίας για πολύ καιρό. Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ διέταξε ναυτικό αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα κρατήσουν ή θα πουλήσουν το αργό πετρέλαιο που έχουν παραλάβει, καθώς και τα ίδια τα πλοία. Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στον Ειρηνικό και την Καραϊβική Θάλασσα τους τελευταίους μήνες, στέλνοντας 15.000 στρατιώτες και μια σειρά από αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή από τότε που οι ΗΠΑ εισέβαλαν στον Παναμά το 1989 και ο δηλωμένος στόχος είναι να σταματήσει η ροή φαιντανύλης και κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε σκάφη που όπως υποστηρίζουν διακινούν ναρκωτικά, στοχεύοντας περισσότερα από 20 σκάφη και σκοτώνοντας τουλάχιστον 100 άτομα. Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να παραβιάσουν τους νόμους που διέπουν τις ένοπλες συγκρούσεις.

Ο απεσταλμένος της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ υποβάλλουν τη χώρα του στον «μεγαλύτερο εκβιασμό» στην ιστορία της. Μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Σαμουέλ Μονκάδα δήλωσε ότι «βρισκόμαστε ενώπιον μιας δύναμης που ενεργεί εκτός του διεθνούς δικαίου, απαιτώντας από τους Βενεζολάνους να εγκαταλείψουν τη χώρα μας και να την παραδώσουν».

Σχετικά με την κατάσχεση πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε: «Μιλάμε για λεηλασία και επαναποικισμό της Βενεζουέλας». «Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει δικαιοδοσία στην Καραϊβική». Αναφερόμενος στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, είπε: «Τι σχέση έχει αυτό με τα ναρκωτικά;»

Απαντώντας, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικλ Βαλτς, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως τον νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας. «Η ικανότητα του Μαδούρο να πουλάει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επιτρέπει τις δόλιες αξιώσεις του για την εξουσία και τις ναρκο-τρομοκρατικές του δραστηριότητες», δήλωσε ο Βαλτς.

Σε επίσκεψή του σε εμπορική έκθεση στο Καράκας, ο πρόεδρος Μαδούρο δήλωσε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας παρέχει συντριπτική υποστήριξη στη Βενεζουέλα». Η Ρωσία και η Κίνα κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για εκφοβισμό και επιθετικότητα.

Οι ΗΠΑ «καταστρέφουν παράνομα» πολιτικά πλοία στην Καραϊβική Θάλασσα, δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, στη συνεδρίαση του ΟΗΕ. Προειδοποίησε ότι άλλες χώρες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες. Οι ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον σκαφών της Βενεζουέλας, είπε, αποτελούν «ένα πρότυπο για μελλοντικές πράξεις βίας εναντίον κρατών της Λατινικής Αμερικής».

Εν τω μεταξύ, ο απεσταλμένος της Κίνας στον ΟΗΕ, Σουν Λέι, κάλεσε τις ΗΠΑ να «σταματήσουν αμέσως τις σχετικές ενέργειες και να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων».

