Τραμπ: Θα ήταν έξυπνο ο Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία – Τι απάντησε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τη Δευτέρα πως θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, νέα ξεκάθαρη προειδοποίηση καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας.

«Πιθανότατα θα μπορούσε να συμβεί», προσθέτοντας ότι «αυτό εξαρτάται από τον ίδιο». Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως «σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν έξυπνο από την πλευρά του. Αν θέλει να το παίξει σκληρός, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσει να το κάνει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

Η απάντηση Μαδούρο

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε τη Δευτέρα από τη δημόσια τηλεόραση.