«Trump-class»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νέα κλάση υπερπολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

Τα πλοία με την ονομασία «Trump-class», έχουν σύμφωνα με τον Τραμπ, στόχο την παγίωση της αμερικανικής ναυτικής κυριαρχίας για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σχέδιο για την κατασκευή μιας νέας κλάσης υπερπολεμικών πλοίων με την ονομασία «Trump-class», με στόχο όπως δήλωσε, την παγίωση της αμερικανικής ναυτικής κυριαρχίας για τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την κατασκευή δύο θωρηκτών στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Golden Fleet», ενώ σε πλήρη ανάπτυξη προβλέπεται η ναυπήγηση 20 έως 25 νέων πλοίων. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα νέα σκάφη «μεγαλύτερα, ταχύτερα και εκατό φορές ισχυρότερα από οτιδήποτε έχει προηγηθεί».

Ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε «περισσότερο εκτόπισμα και ισχύ πυρός υπό κατασκευή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία», προσθέτοντας ότι επιμέρους τμήματα των πλοίων θα κατασκευάζονται σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Όπως ανέφερε, τα νέα θωρηκτά θα φέρουν τα «μεγαλύτερα πυροβόλα» που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ θα διαθέτουν και πυρηνικά εξοπλισμένους πυραύλους cruise εκτοξευόμενους από τη θάλασσα.

Το πρώτο πλοίο της νέας κλάσης θα φέρει την ονομασία USS Defiant. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε μπροστά από απεικόνιση του πλοίου στο Mar-a-Lago, υπογραμμίζοντας τον συμβολικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Πέραν των θωρηκτών Trump-class, το σχέδιο της Golden Fleet περιλαμβάνει και αύξηση του αριθμού άλλων τύπων πολεμικών πλοίων, μεταξύ αυτών και μιας μικρότερης, πιο ευέλικτης κλάσης φρεγατών, την οποία το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σε προηγούμενο στάδιο.

Η εξαγγελία συνιστά μία από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες ναυτικών εξοπλισμών των τελευταίων ετών, με τις πολιτικές, στρατηγικές και δημοσιονομικές της προεκτάσεις να αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης το επόμενο διάστημα.

