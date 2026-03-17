Κώτσηρας: Έως και 30% μειώσεις για τα ακίνητα θα δουν φέτος 500.000 φορολογούμενοι

Τη μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους μικρών οικισμών στην περιφέρεια, επεσήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

O Γιώργος Κώτσηρας

  • Περίπου 500.000 φορολογούμενοι που φορολογούνταν βάσει τεκμηρίων θα δουν μειώσεις φόρου έως 30% για ακίνητα.
  • Οι κάτοικοι μικρών οικισμών στην περιφέρεια θα έχουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων μειωμένη τεκμαρτή φορολόγηση κατά 50%.
  • Γυναίκες που θα γεννήσουν το 2025 θα απαλλαγούν από τον τεκμαρτό υπολογισμό φόρου εισοδήματος, ενώ όσοι ανοίγουν κλειστά ακίνητα ή τα μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση θα έχουν τριετή φοροαπαλλαγή.
  • Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, με αποστολή 297.561 προστίμων για παραβάσεις.
  • Οι φορολογικές δηλώσεις φέτος υποβάλλονται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί τάξη και σαφήνεια στη διαδικασία.
Στις σημαντικές μειώσεις φόρου που θα δει μεγάλη μερίδα πολιτών στις φορολογικές τους δηλώσεις και στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «Action 24».

Χθες, Δευτέρα, άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και, όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, φέτος για πρώτη φορά περίπου 500.000 πολίτες οι οποίοι φορολογούνταν βάσει τεκμηρίων θα δουν σημαντικές μειώσεις, ύψους περίπου 30% για τα ακίνητα και μεσοσταθμικά 50% για τα αυτοκίνητα.

Επιπλέον, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, σε οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους, θα έχουν μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης κατά 50%, ενώ απαλλαγή από τον τεκμαρτό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος θα έχουν γυναίκες που γέννησαν το 2025. Επίσης, όσοι άνοιξαν κλειστά ακίνητα ή τα μετέτρεψαν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, θα έχουν τριετή φοροαπαλλαγή, ενώ σημαντική μείωση φόρου προβλέπεται και για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών.

Οι φορολογικές αυτές ελαφρύνσεις έρχονται σε συνέχεια των ήδη μειωμένων παρακρατήσεων φόρου που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου σε μισθωτούς και συνταξιούχους, κυρίως σε οικογένειες με παιδιά και νέους, σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους μικρών οικισμών στην περιφέρεια.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσηρας τόνισε τη σημασία του σταθερού και σαφούς πλαισίου υποβολής των δηλώσεων, οι οποίες πλέον «ανοίγουν και ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώστε να υπάρχει τάξη για τους φορολογούμενους και τη διοίκηση».

297.561 πρόστιμα για αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή χωρίς τέλη

Τάξη μπαίνει φέτος και στο ζήτημα της ασφάλισης των οχημάτων και της καταβολής τελών κυκλοφορίας. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν συνεργασίας της ΑΑΔΕ με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διενεργήθηκαν διασταυρωτικοί έλεγχοι, εντοπίστηκαν πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν χωρίς ασφάλιση ή χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και εστάλησαν 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου.

«Θέλουμε να μπει τάξη και αυτό το έχουμε καταφέρει τόσο στο θέμα της ασφάλειας όσο και με τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, προκειμένου να μπορούμε να γυρίζουμε πίσω στους πολίτες αυτά τα οποία εισπράττουμε. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών στην Ελλάδα, οι συνεπείς και οι μη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Αναφερόμενος στη γενικότερη οικονομική κατάσταση και ιδίως στην αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι «γίνονται παρεμβάσεις σταδιακά, με κλιμάκωση, με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και κοστολόγηση, προκειμένου να έχουμε και τώρα, αλλά να μπορούμε να στηρίζουμε και μετά».

«Έχουμε καταφέρει με τους κόπους των Ελλήνων πολιτών και με μία μεθοδολογική, σοβαρή προσέγγιση όλα αυτά τα χρόνια, η χώρα μας να έχει αξιόπιστα δημοσιονομικά, ώστε να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, όταν χρειάζεται και να μη μένει κανένας πολίτης πίσω» υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

17:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κώτσηρας: Έως και 30% μειώσεις για τα ακίνητα θα δουν φέτος 500.000 φορολογούμενοι

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Μάνη: Τρεις πόλεμοι σε τέσσερα χρόνια - Η Ελλάδα παραμένει προπύργιο σταθερότητας και ασφάλειας, αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις ενωμένοι

17:11ΕΘΝΙΚΑ

Αναβάλλεται η αυριανή άσκηση με drones UVEX 1/26 στα Μέγαρα

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»

16:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού στη μητρότητα»: Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων για την απόφαση Εφετείου

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων ωφελούμενων - εργαζομένων

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος πέφτει κοντά σε ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών

16:27ΥΓΕΙΑ

Πώς κολλάει η μηνιγγίτιδα - Κατανόηση της μετάδοσης και πώς να προστατευτείτε

16:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

16:21LIFESTYLE

Η Κορίνα Γεωργίου στο Newsbomb: «Αγαπώ την παρουσίαση, δεν με φόβισε το γυαλί»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας – Καμία αντίδραση στο άκουσμα της απόφασης

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 11 ημέρες απεργία από την αρχή του 2026

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για δολοφονία Λαριτζανί: Υπονομεύουμε το καθεστώς για να δώσουμε την ευκαιρία στους Ιρανούς να το ανατρέψουν – Υπάρχουν αρκετές ακόμα εκπλήξεις

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

Novibet
12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από τσίμπημα μέλισσας

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων ωφελούμενων - εργαζομένων

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μήνυμα Λαριτζανί πριν τον θάνατό του από τον ισραηλινό στρατό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι δικηγόρος που έλειπε από δίκη, επειδή γέννησε πρόωρα και το βρέφος νοσηλευόταν στην Εντατική, όφειλε να παρίσταται στο δικαστήριο!

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν: Πόσα ενοίκια απαιτούνται για αγορά κατοικίας σε Γλυφάδα, Πετρούπολη και Δραπετσώνα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ