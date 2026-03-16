Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οι αλλαγές και όσα πρέπει να προσέξετε

Ανοίγει η πύλη του Taxisnet για τα εισοδήματα του 2025 - Οι κλιμακωτές εκπτώσεις και τα σημεία που απαιτούν προσοχή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η πλατφόρμα Taxisnet ανοίγει για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδημάτων του 2025 με πλήρως προσυμπληρωμένες δηλώσεις για 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους, που οριστικοποιούνται αυτόματα στις 27 Απριλίου αν δεν γίνουν αλλαγές.
  • Εισάγονται κλιμακωτές εκπτώσεις φόρου έως 4% για εφάπαξ πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου, ενώ για σταδιακή πληρωμή προβλέπονται οκτώ μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.
  • Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ηλεκτρονικές αποδείξεις, εισοδήματα από ακίνητα, δωρεές, τεκμήρια διαβίωσης και προστατευόμενα μέλη για να αποφύγουν επιπλέον φόρους.
  • Το έντυπο Ε1 περιλαμβάνει νέους κωδικούς για νέες μητέρες, εξαιρέσεις τεκμηρίων για εξαρτώμενα τέκνα και αναλυτικά στοιχεία για ενοίκια ακινήτων εκτός κύριας κατοικίας.
  • Για το 2026 προβλέπονται μειώσεις φορολογικών συντελεστών, οικογενειακά κίνητρα με μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό παιδιών, μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης και νέοι συντελεστές για εισοδήματα από ενοίκια και ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς.
Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Φέτος περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τις δηλώσεις τους πλήρως προσυμπληρωμένες. Εφόσον οι φορολογούμενοι αυτοί δεν προχωρήσουν σε καμία αλλαγή ή προσθήκη, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα στις 27 Απριλίου. Παρά την ευκολία αυτή, οι ειδικοί συστήνουν προσεκτικό έλεγχο, καθώς πιθανά λάθη στα στοιχεία των φορέων (τράπεζες, εργοδότες) μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη εκκαθάριση.

Κίνητρα για πρόωρη πληρωμή: Κλιμακωτές εκπτώσεις έως 4%

Για πρώτη φορά, το υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζει ένα σύστημα κλιμακωτών εκπτώσεων για όσους επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως τις 31 Ιουλίου, επιβραβεύοντας τη συνέπεια και την ταχύτητα:

  • Έκπτωση 4%: Για όσους υποβάλουν τη δήλωση και πληρώσουν το σύνολο του φόρου έως τις 30 Απριλίου.

  • Έκπτωση 3%: Για υποβολή και εξόφληση έως τις 15 Ιουνίου.

  • Έκπτωση 2%: Για όσους εξαντλήσουν το περιθώριο έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

Για όσους επιλέξουν τη σταδιακή εξόφληση, ο φόρος θα καταβληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να είναι προγραμματισμένη για το τέλος Φεβρουαρίου του 2027.

Οι 5 «σταθμοί» ελέγχου για την αποφυγή πρόσθετων φόρων

Πριν την οριστική υποβολή, κάθε φορολογούμενος οφείλει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους κωδικούς που κρύβουν «εκπλήξεις»:

  1. Ηλεκτρονικές Αποδείξεις (Κωδικοί 049-050): Η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού δαπανών μέσω κάρτας μπορεί να επιφέρει πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς.

  2. Εισοδήματα από Ακίνητα (Ε2): Απαιτείται διασταύρωση των ποσών που μεταφέρονται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις με τα πραγματικά εισπραχθέντα ενοίκια.

  3. Δωρεές και γονικές παροχές: Χρηματικά ποσά που δηλώθηκαν στο myProperty εντός του 2025 πρέπει να συμπληρωθούν χειροκίνητα, καθώς αποτελούν βασικό «όπλο» για την κάλυψη τεκμηρίων.

  4. Τεκμήρια διαβίωσης: Εάν οι αντικειμενικές δαπάνες (σπίτια, αυτοκίνητα) ξεπερνούν το πραγματικό εισόδημα, η επίκληση «ανάλωσης κεφαλαίου» από προηγούμενα έτη είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η άδικη φορολόγηση.

  5. Προστατευόμενα μέλη: Η ορθή αναγραφή των τέκνων δεν εξασφαλίζει μόνο το αφορολόγητο, αλλά αποτελεί κριτήριο και για μια σειρά κοινωνικών επιδομάτων.

Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1

Το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης εμπλουτίζεται με νέους ή τροποποιημένους κωδικούς.

Ειδικότερα:

  1. Οι κωδικοί 045-046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια
  2. Προστέθηκε ο νέος κωδικός 079, μέσω του οποίου καταργείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον αποκτούν δικό τους εισόδημα
  3. Τροποποιούνται οι στήλες στους κωδικούς 419-420 που αφορούν ενοίκια ακινήτων εκτός από την κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν. Πλέον ζητούνται επιπλέον στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, η επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα και ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης.

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία 2026

  • Νέα Φορολογική Κλίμακα & Μειώσεις: Μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στους συντελεστές (πλην του 9% που παραμένει εισαγωγικός).
  • Οικογενειακά Κίνητρα: Μεγάλη μείωση φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για παράδειγμα, εισόδημα 10.000-20.000€ φορολογείται με 18% (1 παιδί), 16% (2 παιδιά), 9% (3 παιδιά) ή 0% (4 παιδιά).
  • Νέοι έως 25 ετών: Μηδενικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
  • Τεκμήρια Διαβίωσης: Μείωση 30%-35% στα τεκμήρια για κατοικίες και οχήματα (βάσει ρύπων για οχήματα μετά το 2010).
  • Εξαρτώμενα Τέκνα: Εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.
  • Ενοίκια: Νέος, χαμηλότερος, ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ.
  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Μείωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όσους διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

