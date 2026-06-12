Συμφωνία προ των πυλών για ΗΠΑ και Ιράν: Άρση αποκλεισμού λιμανιών και άνοιγμα Στενών του Ορμούζ

Snapshot Υπχει πιθανότητα

85% ναγραφεί σύντομα συμφων

πλαίσ μεταξύ ΗΠΑ καιράν, που ανοίξει περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες.

Η συμφωνία προβλέπει την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με αυστηρό καθεστώς επιθεώρησης και καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου επί τόπου.

Το Ιράν θα επωφεληθεί από την άρση μεγάλου μέρους των οικονομικών κυρώσεων, εφόσον τηρήσει τους όρους, με πιθανή αποδοχή της συμφωνίας από Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι το τελικό κείμενο της συμφωνίας είναι έτοιμο και συνεργάζεται με τις δύο πλευρές για τα επόμενα βήματα, παρά την εκστρατεία παραπληροφόρησης.

Υπήρξε σύγχυση και διάψευση σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, με διαρροές που δεν αντιστοιχούν στην επίσημη θέση των ΗΠΑ ή του Ιράν. Snapshot powered by AI

Λεπτομέρειες για τη συμφωνία που φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποκάλυψε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Όπως εκτίμησε σήμερα σε "80 με 85%", αλλά "όχι 100%", την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις "επόμενες ημέρες".

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος είπε ότι "αισθάνεται πολύ καλά" όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι (οι δύο πλευρές σ.σ.) "δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού".

Διευκρίνισε ότι το κείμενο είναι μια "συμφωνία-πλαίσιο" (Μνημόνιο συνεννόησης), που ανοίγει μια περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες.

Ο ίδιος αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η εν λόγω συμφωνία θα "ανοίξει και πάλι τα Στενά" του Ορμούζ και θα "άρει τον αποκλεισμό" που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Ο συμβιβασμός πρέπει, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, να οδηγήσει στη "διάλυση" του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα "καταστραφεί επί τόπου", και στη συνέχεια θα "βγει" από τη χώρα.

Η συμφωνία προβλέπει ένα "καθεστώς επιθεώρησης", δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Ιράν από την πλευρά του θα επωφεληθεί από την άρση "μεγάλου μέρους" των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα, και θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, εάν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν "περιλαμβάνει τον Λίβανο" δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου.

Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι "μάλλον ελάχιστες", κρίνοντας ότι υπάρχει "ευρεία συναίνεση" υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη, και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των "σκληροπυρηνικών" και μεταξύ των "πολιτικών αρχών".





Πακιστάν: Το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι έτοιμο

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ πιο κοντά από ό,τι είναι τώρα», έγραψε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ στο X.

«Εν μέσω των συνεχιζόμενων έντονων προσπαθειών διαμεσολάβησης του Πακιστάν, έχουμε πλήρη επίγνωση της συνεχιζόμενης εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάγεται από όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία», εξηγεί.

«Αφήνοντας στην άκρη τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα συμφωνημένο τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι το Πακιστάν συνεργάζεται τώρα στενά και με τις δύο πλευρές για να καθορίσει τα επόμενα βήματα», τονίζει.

Η ενημέρωση από το Πακιστάν έρχεται μετά τη χθεσινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύγχυση σχετικά με τους όρους

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας υπήρξε σύγχυση σχετικά με τους όρους.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν όρους που έμοιαζαν με τη λίστα επιθυμιών της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να υποβάλουν» ένα σχέδιο ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ΗΠΑ θα άρουν επίσης τις κυρώσεις κατά του Ιράν και θα αποσύρουν τις δυνάμεις του από περιοχές σε όλη τη χώρα.

Ο Τραμπ αναδημοσιεύει την ιρανική δήλωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όροι που αναφέρθηκαν σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και είχαν διαρρεύσει ήταν «ψευδείς» και «δεν είχαν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν».

Αργότερα, αναδημοσίευσε μια δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος είπε ότι μια συμφωνία «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά» και προειδοποίησε τα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό της.

Ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε επίσης ότι υπήρχαν «πολλές ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με την πιθανή συμφωνία.

Η Τεχεράνη και η περιοχή θα αποκομίσουν «οικονομικά οφέλη» μόνο όταν το Ιράν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης