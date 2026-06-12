Χρήστος Δάντης για το ατύχημα στο χέρι του: Πέρασα μία ταλαιπωρία 4 μηνών, δεν το εύχομαι σε κανέναν

Για το ατύχημα που είχε στο χέρι, έπειτα από κάταγμα που υπέστη στον βραχίονα και για τα δύο χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε, μίλησε ο Χρήστος Δάντης στον Alpha.

«Έκανα δύο χειρουργεία. Το δεύτερο έγινε γιατί το έξτρα μέλος, αυτό το τιτάνιο που μπαίνει στο σπάσιμο, μπορεί να το αποβάλει ο οργανισμός, και αυτό συνέβη στη δική μου περίπτωση. Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άπραγος, γιατί έφτιαξα ένα ολόκληρο άλμπουμ και έγραψα κι άλλα είκοσι τραγούδια. Ο πόνος, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω, δεν τον εύχομαι σε κανέναν. Είναι σπάνιο σπάσιμο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα; Συνέβη. Είμαι σε κατάσταση αποθεραπείας, και έτοιμος να εκδράμω για τις συναυλίες μου, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου στα τέλη Ιουνίου» αποκάλυψε ο Χρήστος Δάντης.

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