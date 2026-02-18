Σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι υπεβλήθη ο τραγουδιστής Χρήστος Δάντης

Περιπέτεια υγείας είχε ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Δάντης που είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα και αναγκάστηκε να χειρουργηθεί στο χέρι, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημά του.

Ο Χρήστος Δάντης το μεσημέρι της Τετάρτης έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας του στην οποία ευχαρίστησε τον γιατρό του, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιστροφή του στη σκηνή έπειτα από τις ακυρώσεις εμφανίσεων που αναγκάστηκε να προβεί εξαιτίας του ατυχήματος.

«Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω.

Το “τεράστιο ευχαριστώ” ανήκει στον χειρουργό Γιώργο Μάζη και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα.

Με χειρούργησαν και μου “έδωσαν” πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή!

Ευχαριστώ από καρδιάς.

Τα λέμε στον Σταυρό του Νότου plus την Παρασκευή 20/09», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χρήστος Δάντης

