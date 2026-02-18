Αρναούτη: «Ο Παντελίδης κι ο πατέρας μου έφυγαν στην ίδια ηλικία με τον ίδιο τρόπο»

Η Μίνα Αρναούτη, πριν από 10 χρόνια βρισκόταν μέσα στο μοιραίο όχημα που έφυγε από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο Παντελής Παντελίδης και να τραυματιστεί η ίδια κι άλλη μια συνεπιβάτιδα.

Το χτύπημα της μοίρας για τη Μίνα Αρναούτη, είναι συγκλονιστικό, καθώς όπως αποκάλυψε, 10 χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη, στην ίδια ηλικία με τον Παντελή Παντελίδη, είχε χάσει και τον πατέρα της, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Η φίλη και συνεπιβάτιδά του στο μοιραίο όχημα την αποφράδα 18η Φεβρουαρίου του 2016 έκανε σήμερα ορισμένες συγκινητικές αναρτήσεις για να τιμήσει τη μνήμη του.

Μοιράστηκε στον λογαριασμό της τρία βίντεο με τον Παντελή Παντελίδη, την ώρα που ήταν στη σκηνή και ερμήνευε τα τραγούδια του, καταγράφοντας παράλληλα τα συναισθήματά της.

«10 χρόνια χωρίς εσένα», ανέφερε στο πρώτο βίντεο που ανέβασε η Μίνα Αρναούτη, προσθέτοντας ένα λευκό περιστέρι. Ακολούθως, μοιράστηκε ακόμα ένα βίντεο που τραγουδάει ο Παντελής Παντελίδης, προσθέτοντας μία καρδιά. Κλείνοντας, αποκάλυψε τον τρόπο που έχασε από τη ζωή της τόσο τον αγαπημένο της πατέρα όσο και τον επιστήθιο φίλο της. «Ο Παντελής και ο μπαμπάς μου έφυγαν στην ίδια ηλικία από τον ίδιο ακριβώς λόγο και από το ίδιο τραύμα. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο πόνο μου προκαλεί όλο αυτό. Πάντα θυμάμαι και τους δύο», έγραψε χαρακτηριστικά.

