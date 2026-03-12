«Το φεγγάρι είναι ασφαλές»: Ο αστεροειδής 2024 YR4 δεν βρίσκεται πλέον σε τροχιά σύγκρουσης

Ο 2024 YR4, πλάτους περίπου 100 μέτρων, που εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία

Μίλτος Τσεκούρας

«Το φεγγάρι είναι ασφαλές»: Ο αστεροειδής 2024 YR4 δεν βρίσκεται πλέον σε τροχιά σύγκρουσης
ΚΟΣΜΟΣ
Νέες παρατηρήσεις βάζουν τέλος στα σενάρια σύγκρουσης του αστεροειδούς 2024 YR4, πλάτους περίπου 100 μέτρων, με τη Σελήνη, καθώς η τροχιά του δείχνει πλέον ότι θα περάσει σε ασφαλή απόσταση το 2032.

Ο 2024 YR4, που εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία όταν οι πρώτες εκτιμήσεις τον κατέταξαν προσωρινά στους πιο επικίνδυνους αστεροειδείς των τελευταίων δεκαετιών. Σε αρχικό στάδιο, οι επιστήμονες είχαν υπολογίσει πιθανότητα 3,1% να συγκρουστεί με τη Γη το 2032, ενώ σε επόμενες αναλύσεις είχε εκτιμηθεί πιθανότητα 4,3% να βρεθεί σε τροχιά πρόσκρουσης με τη Σελήνη.

Το σενάριο πρόσκρουσης στη Γη είχε αποκλειστεί σχετικά γρήγορα, ωστόσο παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη σελήνη. Αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα απειλούσε άμεσα τη Γη, οι επιστήμονες είχαν επισημάνει ότι τα συντρίμμια που θα εκτοξεύονταν από την επιφάνεια της Σελήνης θα μπορούσαν να επηρεάσουν δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για επικοινωνίες και πλοήγηση.

Οι νέες παρατηρήσεις, όμως, φαίνεται ότι κλείνουν οριστικά και αυτό το σενάριο. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία δείχνουν ότι ο αστεροειδής θα περάσει με ασφάλεια από τη Σελήνη σε απόσταση άνω των 20.000 χιλιομέτρων, με ορισμένες αναφορές να προσδιορίζουν τη διέλευση περίπου στα 21.200 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της.

«Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό πείραμα, αλλά πιθανώς, δεδομένου του μικρού κινδύνου από τα συντρίμμια, δεν θα ήταν κάτι που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε», δήλωσε ο Κόλιν Σνόντγκρας, καθηγητής πλανητικής αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Όπως πρόσθεσε, «μερικοί από εμάς στην επιστημονική κοινότητα μπορεί να είμαστε λίγο απογοητευμένοι».

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Καθώς ο αστεροειδής απομακρυνόταν από τη Γη και γινόταν όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστεί, οι αστρονόμοι θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσαν να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τροχιά του πριν από το 2028, όταν θα επέστρεφε ξανά σε ευνοϊκό οπτικό πεδίο. Ωστόσο, διεθνής ομάδα επιστημόνων αξιοποίησε δύο στενά χρονικά παράθυρα παρατήρησης τον Φεβρουάριο με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το μόνο όργανο με την απαραίτητη ευαισθησία για να ανιχνεύσει ένα τόσο αχνό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον Δρ Άντι Ρίβκιν του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και τον καθηγητή Ζιλιέν ντε Βιτ του MIT, που συνδιεύθυναν τις παρατηρήσεις, ο 2024 YR4 είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αχνός. Όπως ανέφεραν, αντανακλά περίπου όσο φως θα αντανακλούσε ένα αμύγδαλο σε απόσταση ίση με εκείνη της Σελήνης από τη Γη, ενώ το Webb ήταν το μόνο παρατηρητήριο που μπορούσε να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες μετρήσεις με την αναγκαία ακρίβεια.

Η νέα αποτύπωση της τροχιάς του 2024 YR4 επιβεβαιώνει ότι το ουράνιο σώμα θα προσπεράσει τη Σελήνη το 2032, χωρίς να την απειλήσει. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων παρατήρησης, με όργανα όπως το James Webb και το Παρατηρητήριο Vera Rubin, θα οδηγεί πιθανότατα στον εντοπισμό περισσότερων παρόμοιων αντικειμένων στο μέλλον.

Όπως σημείωσε ο Σνόντγκρας, τέτοιες σύντομες περίοδοι ανησυχίας ίσως εμφανίζονται συχνότερα, όμως η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την πολύ καλύτερη παρακολούθηση αυτών των σωμάτων και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τον γρήγορο αποκλεισμό κάθε σοβαρού κινδύνου.

Σε αντίστοιχο μήνυμα, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία υπογράμμισε ότι «Η Σελήνη είναι ασφαλής, ο 2024 YR4 δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά η δουλειά συνεχίζεται». Όπως επισημαίνει η ESA, η ομάδα Πλανητικής Άμυνας του προγράμματος Διαστημικής Ασφάλειας συνεχίζει να εντοπίζει και να παρακολουθεί αντικείμενα κοντά στη Γη, ώστε, αν προκύψει ποτέ πραγματική απειλή, η ανθρωπότητα να μην βρεθεί απροετοίμαστη.

