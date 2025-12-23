Αστεροειδής μεγέθους κτιρίου μπορεί να χτυπήσει τη Σελήνη το 2032 - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

Αστεροειδής μεγέθους κτιρίου μπορεί να χτυπήσει τη Σελήνη το 2032 - Πώς θα επηρεαστεί η Γη
Ένας αστεροειδής περίπου στο μέγεθος ενός μικρού κτιρίου θα μπορούσε να συγκρουστεί με τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032, σύμφωνα με νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις.

Αν και η πιθανότητα παραμένει χαμηλή, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας σύγκρουσης ενδέχεται να είναι ορατές από τη Γη και να δημιουργήσουν κινδύνους για δορυφόρους και μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στο Διάστημα.

Ο αστεροειδής, που φέρει την ονομασία 2024 YR4, εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024. Οι αρχικές ανησυχίες για πιθανή πρόσκρουση στη Γη απομακρύνθηκαν γρήγορα, ωστόσο ένα διαφορετικό σενάριο άρχισε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας: μια σύγκρουση με τη Σελήνη, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ορατή έκρηξη και διαστημικά θραύσματα

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, ερευνητές παρουσίασαν το ενδεχόμενο η πρόσκρουση στη Σελήνη να εκτοξεύσει ένα νέφος μικροσκοπικών μετεωριτών προς το κοντινό στη Γη Διάστημα. Η πιθανότητα άμεσης σύγκρουσης εκτιμάται περίπου στο 4%, ενώ υπάρχει περίπου 1% πιθανότητα τα εκτινασσόμενα θραύσματα να αποτελέσουν απειλή για δορυφόρους σε τροχιά και για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, σύμφωνα με το Science News.

Αν ο 2024 YR4 χτυπήσει τελικά τη Σελήνη, η ενέργεια της σύγκρουσης θα ισοδυναμεί με περίπου 6 εκατομμύρια τόνους TNT. Πρόκειται για ισχύ περίπου 400 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της ατομικής βόμβας που έπληξε τη Χιροσίμα, όπως επισημαίνει ο μηχανικός αεροδιαστημικής της NASA, Μπρεντ Μπάρμπι.

Ο αστρονόμος Πάτρικ Κινγκ από το Εφαρμοσμένο Εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς εκτιμά ότι η έκρηξη «πιθανότατα θα είναι ορατή από τη Γη, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες παρατήρησης», ιδιαίτερα από τη Χαβάη και περιοχές των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με προσομοιώσεις που παρουσίασε, το 86% των πιθανών σημείων πρόσκρουσης βρίσκονται στην ορατή πλευρά της Σελήνης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες παρατήρησης.

Μικρός αστεροειδής, μεγάλος πονοκέφαλος

Παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθός του, περίπου 60 μέτρα σε διάμετρο, ο 2024 YR4 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σχεδιασμού. Η μάζα και η εσωτερική του δομή παραμένουν άγνωστες, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκτροπή του με τα σημερινά μέσα πλανητικής άμυνας.

Ο Μπάρμπι ανέφερε ότι, εφόσον μια άμεση εκτροπή δεν είναι ρεαλιστική, θα μπορούσαν να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση ενός ταχύτατου κρουστικού οχήματος ή ακόμη και ενός πυρηνικού μηχανισμού για τον κατακερματισμό του αστεροειδούς. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από μια πιθανή σύγκρουση.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για μια αναγνωριστική αποστολή που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εκτοξευθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, αν υπάρξει πρόθεση για σοβαρή δράση. «Αν υπάρξουν αποστολές προς τον YR4, η ανάπτυξή τους θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ, πολύ σύντομα», προειδοποίησε.

Ο ρόλος του James Webb

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη βελτίωση των υπολογισμών αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2026, όταν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχει προγραμματιστεί να παρατηρήσει τον 2024 YR4. Σύμφωνα με τον Μπάρμπι, οι νέες παρατηρήσεις ενδέχεται να αναθεωρήσουν σημαντικά τις πιθανότητες πρόσκρουσης, είτε αυξάνοντάς τες είτε αποκλείοντας εντελώς το σενάριο.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2025, το James Webb χρησιμοποίησε τα όργανα NIRCam και MIRI για να αποκτήσει τις πρώτες εικόνες του αστεροειδούς, προσφέροντας μια αρχική εκτίμηση του μεγέθους του. Τα δεδομένα αυτά βοήθησαν στη βελτίωση των τροχιακών υπολογισμών και στην απομάκρυνση του σεναρίου πρόσκρουσης στη Γη. Ωστόσο, με τη Σελήνη πλέον στο επίκεντρο, το περιθώριο σφάλματος παραμένει μικρό και ο χρόνος περιορισμένος.

